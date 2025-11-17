Медведев сделал заявление о сроках завершения СВО

Медведев заявил, что СВО будет длиться столько, сколько необходимо России для достижения целей Фото: Роман Наумов © URA.RU

Спецоперация на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет всех поставленных целей. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Специальная военная операция продолжается <...>. Она будет продолжена до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей», — заявил Медведев на встрече с активистами «Молодой гвардии „Единой России“ (МГЕР). Его слова приводит пресс-служба организации во „ВКонтакте“.

Ранее генерал-майор и заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов заявил, что украинский конфликт может затянуться на 5–10 лет. По его словам, при другом подходе европейских стран конфликт мог закончиться к 9 мая 2022 года.

Он также отметил, что некоторые недавние крупные конфликты длились около 10 лет — например, войны во Вьетнаме с участием США и в Афганистане с участием России. Конфликты на Северном Кавказе продолжались примерно по пять лет, напомнил эксперт.

В то же время на Украине уверены, что продолжительность конфликта зависит от президента Владимира Зеленского. Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что при нынешней власти боевые действия могут продолжаться как минимум еще два года. По его словам, необходимым условием для завершения конфликта является отстранение Зеленского от должности президента.