Вылов анчоуса экономически нецелесообразен, в связи с чем Россия прекращает основную добычу этого вида рыбы. По информации Росрыболовства, уровень добычи анчоуса упал практически до нуля.
Как сообщает газета «Известия», если в январе—июне 2012 года улов анчоуса в тихом океане и у берегов Африки составлял 4,8 тыс. тонн, то в аналогичный период 2017-го года этот показатель упал до одной тонны, то есть на 99,9%. Оставшийся объем это так называемый прилов (то, что попадается в сеть при добыче других сортов рыбы).
Существенную долю импорта анчоуса в Россию сегодня занимают поставки из Китая и Вьетнама, пишет издание.