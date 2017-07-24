Владелец кафе «Ялта», расположенного в курганском горсаду, Александр Мусиенко грозится снова выйти на пикет в знак протеста против решения мэрии снести здание, где работает его заведение. Предприниматель рассказал «URA.RU», что администрация направила ему письмо с требованием освободить площадку к 19 августа.
Александр Мусиенко уже несколько раз проводил акции протеста, после чего его пригласили на разговор с представителями мэрии и правительства. Однако никаких результатов переговоры не дали. «Я уже приготовил плакат, сейчас думаю, какую надпись разместить с оборотной стороны», — заявил Мусиенко. Ранее он выходил с лозунгами «Путин, спаси малый бизнес в Кургане!» и «Чиновники, хватит душить малый бизнес».
Депутат Госдумы Василий Шишкоедов в марте 2017 года направлял запрос на имя руководителя администрации города Кургана Андрея Потапова с просьбой разъяснить ситуацию с судьбой кафе «Ялта» в горсаду Кургана.
Оперативных комментариев от представителей мэрии о сносе кафе получить не удалось, в пресс-службу был направлен письменный запрос. Ранее руководитель администрации Андрей Потапов настаивал, что Мусиенко не является добросовестным налогоплательщиком и не платит вовремя арендную плату за использование земельного участка.