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Главные новости Курганской области
11:20  24 июля 2017 0

В Кургане владелец кафе после ультиматума мэрии устроит протестную акцию

Заседание совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Кургана, одиночный пикет, протест, администрация города, малый бизнес, мусиенко александр, плакат у мерии
Предприниматель придет с плакатом на центральную площадьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Владелец кафе «Ялта», расположенного в курганском горсаду, Александр Мусиенко грозится снова выйти на пикет в знак протеста против решения мэрии снести здание, где работает его заведение. Предприниматель рассказал «URA.RU», что администрация направила ему письмо с требованием освободить площадку к 19 августа.

Александр Мусиенко уже несколько раз проводил акции протеста, после чего его пригласили на разговор с представителями мэрии и правительства. Однако никаких результатов переговоры не дали. «Я уже приготовил плакат, сейчас думаю, какую надпись разместить с оборотной стороны», — заявил Мусиенко. Ранее он выходил с лозунгами «Путин, спаси малый бизнес в Кургане!» и «Чиновники, хватит душить малый бизнес».

Соблюдение антитабачного законаКурган, кафе ялта
Кафе требуют снести к 19 августа
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат Госдумы Василий Шишкоедов в марте 2017 года направлял запрос на имя руководителя администрации города Кургана Андрея Потапова с просьбой разъяснить ситуацию с судьбой кафе «Ялта» в горсаду Кургана.

Оперативных комментариев от представителей мэрии о сносе кафе получить не удалось, в пресс-службу был направлен письменный запрос. Ранее руководитель администрации Андрей Потапов настаивал, что Мусиенко не является добросовестным налогоплательщиком и не платит вовремя арендную плату за использование земельного участка.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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