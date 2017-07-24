Жители севера Прикамья получили возможность безопасно переправляться через Каму. Как стало известно «URA.RU», катера, обещанные новым главой региона, куплены и готовы к работе.
Глава Гайнского района Владимир Исаев рассказал, что власти муниципалитета получили два катера, которые обещал приобрести временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников. Новые катера произведены на костромском заводе. На их приобретение было выделено 18,4 млн рублей из резервного фонда.
Об острой проблеме Гайнского района стало известно 12 мая на встрече Максима Решетникова с активом «Единой России» в Коми-Пермяцком округе. Главе региона пожаловались, что жителям необходимы катера для переправы через Каму — транспорта нет, появляются случаи гибели людей на воде. В ответ врио губернатора тут же предложил приобрести транспортные средства.
По словам Владимира Исаева, катера уже приняты, оформлены судовые билеты и прочие документы: «Сейчас мы составляем график движения катеров. Они будут переправлять жителей к автобусам. Плюс мы своими силами приобрели третий катер. С 26—27 июля все они будут работать на переправах. Выражаем благодарность главе региона за оказанную помощь».
Собеседник подтвердил факт смертельных случаев на переправах. Так, минувшей весной супружеская пара переправлялась через Каму на резиновой лодке. Семья утонула в районе поселка Касимовка. Лодка спустя некоторое время была обнаружена, а погибших не нашли до сих пор.