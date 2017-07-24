{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 июля 2017
23 июля 2017
22 июля 2017
21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Пермского края
14:14  24 июля 2017 0

Тонущие пермяки получили помощь после жалобы губернатору

Губернатор Решетников в Кизеле и Губахе. Пермь, решетников максим
Максим Решетников не обманул: спустя два месяца жители получили обещанные катераФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Жители севера Прикамья получили возможность безопасно переправляться через Каму. Как стало известно «URA.RU», катера, обещанные новым главой региона, куплены и готовы к работе.

Глава Гайнского района Владимир Исаев рассказал, что власти муниципалитета получили два катера, которые обещал приобрести временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников. Новые катера произведены на костромском заводе. На их приобретение было выделено 18,4 млн рублей из резервного фонда.

Об острой проблеме Гайнского района стало известно 12 мая на встрече Максима Решетникова с активом «Единой России» в Коми-Пермяцком округе. Главе региона пожаловались, что жителям необходимы катера для переправы через Каму — транспорта нет, появляются случаи гибели людей на воде. В ответ врио губернатора тут же предложил приобрести транспортные средства.

Статья по теме
«О чем вы с Путиным говорили за кадром?»

По словам Владимира Исаева, катера уже приняты, оформлены судовые билеты и прочие документы: «Сейчас мы составляем график движения катеров. Они будут переправлять жителей к автобусам. Плюс мы своими силами приобрели третий катер. С 26—27 июля все они будут работать на переправах. Выражаем благодарность главе региона за оказанную помощь».

Собеседник подтвердил факт смертельных случаев на переправах. Так, минувшей весной супружеская пара переправлялась через Каму на резиновой лодке. Семья утонула в районе поселка Касимовка. Лодка спустя некоторое время была обнаружена, а погибших не нашли до сих пор.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров