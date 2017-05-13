«О чем вы с Путиным говорили за кадром?»

10:43 13 мая 2017 0

Это кадр с той самой встречи, про которую жители Коми-округа спросили Максима Решетникова (на фото его затылок) kremlin.ru

В пятницу, 12 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников отправился на север Прикамья. Новый глава региона познакомился с Коми-Пермяцким округом — особой территорией, объединенной с Пермской областью в 2005 году. Решетникову пришлось раздать обещания, ответить на каверзные вопросы и обратить внимание на чиновников, доставших в наследство от предшественника.

Утром первым делом Максим Решетников направился в село Юсьва, где продолжается реконструкция автодороги на село Мелюхино. Речь идет о двух участках протяженностью 13 километров. Стоимость работ превышает 213 млн рублей, они выполнены пока на 45%.

Губернатор сократил срок работ на два месяца Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Длинный кортеж врио губернатора фактически перекрыл сельскую дорогу — приехали многие вице-премьеры и министры, депутаты Заксобрания. На улице было холодно и ветрено. Глава региона своим видом дал понять, что не намерен вести продолжительных бесед, настроен был серьезно. После рассказа о ходе работ Решетников призвал к ответу дорожных строителей. «Где подрядчики? К осени успеете закончить работы?», — строго обратился врио губернатора. В ответ ему молча кивнули.

Тут же Решетникову попытались объяснить, что по условиям контракта у подрядчиков есть время до конца декабря.

«Ну мы же понимаем, что будет, если они в декабре станут что-то доделывать!», — аргумент главы региона вопросов не вызвал, спорить с ним никто не стал.

Далее кортеж двинулся в сторону села Юрла. Там Максим Решетников решил проверить ход строительства центральной районной больницы. По узким коридорам его водили туда-сюда: показывали то палаты, то операционную. «А кушетки у вас в коридорах стоят временно?» — глава региона не пропустил и мелочи. «Дорожки надо здесь сделать», — отметил Решетников, переходя из нового здания в поликлинику. При этом

многочисленная свита врио губернатора рассыпалась — кто-то устал ходить по больничным коридорам и отстал от группы, другие едва ли не вприпрыжку пытались догнать Решетникова и его собеседников.

В фойе действующей поликлиники Решетников стал выяснять у главврача, насколько быстро пациенты могут попасть на прием к специалистам. Ответ: в течение одного-двух дней. «То есть очередей у вас нет, я правильно понимаю?» — переспросил глава региона, которому хорошо известно, что в Перми на плановый прием нужно записываться за две недели. Главный врач убедительно ответил, что очередей нет. Очевидно, Решетников поверил собеседнику — к пациентам с тем же вопросом он обращаться не стал.

Роман Леонтьев (на фото) так убедительно информировал Максима Решетникова, что тот не стал перепроверять слова главврача у пациентов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В ходе молниеносного обхода выяснилось, что введена в эксплуатацию первая очередь больницы, которая начнет работать в июле—августе. Здесь появится стационар на 67 коек. Но необходимо достроить и вторую очередь, возведение которой тянется с 2004 года. Первоначальный проект давно устарел — нужен новый. Во вторую очередь из ветхих зданий планируется переместить все отделения больницы и поликлинику.

Главврач Роман Леонтьев рассказал, что успел сообщить врио губернатора и о других проблемах медучреждения. Сейчас у больницы отсутствует работоспособный санитарный автотранспорт, требуется модернизация котельной. Но специалист настроен оптимистично: «Думаю, что с приездом губернатора больница будет работать лучше».

Без прессы Решетников заехал в Свято-Никольский кафедральный собор и на мясокомбинат «Петровский мясной дом» депутата Заксобрания Алексея Петрова.

Последнего называли одним из самых активных в региональном парламенте сторонников прежнего губернатора Виктора Басаргина. Петров даже многократно пытался создать провластную депутатскую группу «За Пермский край», но коллеги неизменно выступали против инициативы народного избранника.

Предприниматели разнесли доклад Константина Черемушкина даже не в пух и прах, а по буковке Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Кудымкаре Максим Решетников созвал совещание на тему развития лесопромышленного комплекса — отрасль является важнейшей для Коми-Пермяцкого округа. И именно на этом мероприятии обнажились противоречия между местным бизнесом и «варягами», которые продолжают работать в правительстве Прикамья.

Решетников начал с того, что в отрасль вовлечены 32 тысячи человек, она приносит бюджету порядка 1 млрд рублей. Сегодня необходимо искать баланс интересов крупных лесопереработчиков и лесозаготовителей, бороться с браконьерством, защищать дороги от перегруженных лесовозов («транспорт давит дороги»). «Итоги обсуждения я включу в свою программу, с которой пойду на выборы», — глава региона напомнил собравшимся о грядущей избирательной кампании.

Антон Колодин агрессивно заступался за себя, своего шефа и ведомство. И получил замечание от губернатора Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

С длинным докладом о положении отрасли выступил министр природных ресурсов Константин Черемушкин. Возникла сонная атмосфера. Однако обстановка оживилась, когда слово было предоставлено бизнесменам. Так, заметно нервничавший директор «Гайнского лесхоза» Александр Ложкин заявил, что малый бизнес в лесной промышленности «сворачивается». Себестоимость лесозаготовки растет, а вывозить лес с предоставляемых участков дорого.

Предприниматель опроверг информацию министра, что бизнес на аукционах получает кубометр леса дешевле, чем за 200 рублей. Ложкин заявил, что цена на торгах начинается от 130-150 и достигает 450 и более рублей за кубометр.

Выступление вывело из себя замминистра природных ресурсов Антон Колодина: «Это вообще не соответствует действительности!». Главе региона пришлось усмирить чиновника: «Не дави!»

Однако директор «Гайнского лесхоза» не отходил от микрофона и явно ожидал какого-то содержательного ответа. Бизнесмена упрекнули, что он хочет получать только «сливки». В ответ Ложкин заявил, что его фирма получает для лесозаготовки участки за 70 километров, куда нет ни одной дороги, поэтому «сливками» это назвать никак нельзя.

«Я вас в первый раз вижу — вы никогда не обращались. Приезжайте к нам в министерство», — предложил побеседовать в иной обстановке министр Черемушкин. Но ситуация не изменилась —

в зале начались волнения. Некоторые участники совещания заявили, что на участках, которые собирается выделять министерство, никаких деревьев уже давным-давно нет.

«Вы соберите лесозаготовителей — всем все расскажите», — поручил Решетников министру и добавил, что необходимо разработать интернет-ресурс, на котором будет размещена информацию о всех аукционах на доступ к лесным участкам. Врио губернатора пообещал, что совещания на тему развития лесопромышленного комплекса будут проходить регулярно — конфликт удалось приглушить. Но после мероприятия замминистра Антон Колодин не стал скрывать своего недовольства. «Столько леса им дали! И все мало! , » — возмутился чиновник в разговоре с одним из собеседников.

Случившееся на совещании в Кудымкаре уже трактуют, как предзнаменование отставки последних «варягов» Басаргина Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Наблюдатели отметили, что Константин Черемушкин и его заместитель сегодня входят в число немногих «варягов» оставшихся в правительстве после отставки Виктора Басаргина. Оба прибыли в Прикамья с Ямала. Не исключено, что публичный конфликт в присутствии врио губернатора ударит по их позициям в кабинете министров.

После Максим Решетников встретился с местными ветеранами, а вечером его ожидало важное политическое мероприятие. В культурно-деловом центре главе региона предстояло встретиться с активом «Единой России» в Коми-округе в рамках предварительного внутрипартийного голосования по выдвижения кандидата в губернаторы.

По условиям праймериз, участник должен встретиться как минимум с половиной секретарей местных и первичных отделений, коих в Прикамье 54 и 1180 соответственно. Ранее Решетников в таком же формате знакомился с единороссами в Верещагино, Кунгуре, Губахе и Березниках.

Пермская область стала краем в 2005 году, но Коми-Пермяцкий округ еще живет памятью о своей самостоятельности Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На этот раз большой зал заполнился на половину — публике было предложено не идти на задние ряды и занимать свободные места поближе к сцене. Прибыли 162 секретаря отделений, депутаты всех уровней. Приехали члены регионального правительства. Сам Максим Решетников заставил себя ждать чуть более десяти минут.

Секретарь пермского отделения «Единой России» Николай Демкин рассказал своим коми-пермяцким товарищам о формате праймериз. И сообщил также, что соперник Решетникова — депутат Заксобрания Сергей Клепцин, недавно оказавшийся в центре скандала — тоже проводит встречи, но «по другому графику».

«Нам предоставлено право определиться с тем, кто будет губернатором в Пермском крае», — заявил Демкин.

Каждую встречу в рамках праймериз Максим Решетников начинает с сообщения о своих пермских корнях. И людям это нравится Фото: Алексей Гущин © URA.RU

«Для меня эта встреча важна, и я готовился к ней. В сентябре состоятся выборы, и я намерен баллотироваться в губернаторы», — сообщил глава региона и добавил, что рассчитывает оставить след в истории Пермского края, улучшить жизнь земляков.

«Я — пермяк. Родители — пермяки. Родился в Перми…» — Решетников начал рассказ о себе. Кратко сообщил публике об учебе в школе и университете, начале карьеры, работе с губернатором Олегом Чиркуновым, приглашении в команду мэра Москвы Сергея Собянина. В столице до февраля Максим Решетников был министром экономической политики.

Далее Решетников рассказал о своем видении развития региона — речь зашла о дорогах, здравоохранении. Врио губернатора как и на предыдущих встречах не удержался и на теме медицины углубился в детали. Внимание зрителей стало рассеиваться, они зашевелились и стали переговариваться. «Ладно! Слишком много уже внимания здравоохранению. Но это тема номер один!» — попытался снова овладеть публикой Решетников, и быстро сообщил о планах построить 22 школы и совместно с «Газпромом» реализовать большую инвестпрограмму по газификации.

На расселение аварийного жилья бюджет будет выделять по полмиллиарда в год. Нужно 20 млрд. Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Собравшимся сообщили, что заранее к врио губернатора поступило 42 вопроса, из которых выделили 13. Также партийцы получили возможность в ходе выступления направить записку с вопросом или обращением.

Решетникова спросили о том, как будет решаться проблема аварийного жилья, ведь действующая программа расселения заканчивается в этом году. Глава региона признался, что на расселение домов уже признанных аварийными нужна колоссальная сумма в 20 млрд рублей. Пока решено выделять по 0,5 млрд рублей в год и искать новые методы расселения. «Но принудиловки здесь быть не может, — отметил врио губернатора и добавил, что возможен вариант расселения целых населенных пунктов. — Ведь легче людей привести к рабочим местам, чем рабочие места к людям».

Возник вопрос, когда же достроят дорогу Юсьва-Мелюхино, которую как раз инспектировал Решетников.

«Давайте поедем в октябре вместе посмотрим на готовую дорогу либо на растерзанного подрядчика», — пошутил глава региона и вызвал одобрительный хохот в зале.

Из Гайнского района поступила жалоба. Жителям давно нужны два катера для переправы через Каму. Уже были случаи гибели людей на лодках. Цена вопроса — 15 млн рублей. «Давайте приобретем», — неожиданно предложил Решетников и сообщил, что деньги выделят из резервного фонда.

На праймериз в Кудымкаре Максим Решетников впервые обмолвился о том, что может помочь пермским производителям попасть на московский рынок Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора уже собирались отпустить, не зачитав ни одной записки, но сам Решетников отказался уходить. Он признал, что опоздал из-за встречи с ветеранами и предложил выделить еще 10 минут на вопросы.

Коми-пермяки решили выяснить, какое впечатление от округа осталось у врио губернатора. Глава региона отметил, что территория совсем не выглядит депрессивной. Позитивный отзыв явно обрадовал публику. Решетников же предложил местным фермерам и предпринимателям объединять усилия. «Вы же знаете, где я работал. Есть понимание, как попадать на рынок Москвы…», — намекнул врио губернатора.

Зашла речь и о развитии культуры. Тут глава региона отметил, что у жителей Коми округа хорошие дома и машины, поэтому должны быть и «механизмы соучастия»: «Надеяться, что край и то сделает, и это сделает — бессмысленно».

Следующий вопрос из записки потребовал откровенности от врио губернатора. Ему напомнили о встречах с «главными людьми», в том числе с Владимиром Путиным, и попросили рассказать, что из этих бесед остается за кадром.

«Теплое отношение, теплое напутствие «Работайте, работайте, и все будет правильно», — кратко рассказал Решетников о том, что из его встречи с президентом не увидели телезрители. А вообще «за кадром» обычно остается обсуждение вопросов, на которые «нет однозначных ответов».

В последней записке от партийного актива Кудымкара было сказано: на этой неделе на встрече с директорами школ Решетников посетовал, что многие школьники не знают гимн России, но и

многие депутаты, единороссы не знают текст гимна и не поют его. «Мы с вами оказались на одной волне», — подчеркнули партийцы.

Жалоба, с одной стороны, вызвала конфуз, а с другой — окончательно развеселила публику и главу региона. С обещанием «Я вас не подведу!» Решетников покинул зал.

В фойе главу региона «поймали» две женщины, которые передали документы по проблеме обманутых дольщиков. Решетников не стал убегать и пообещал, что направит бумаги в министерство строительства и ЖКХ. А вообще власти придумали механизм помощи обманутым дольщикам. По словам Решетникова, им все же будет предложено достраивать дома за свой счет, но затраты планируется компенсировать.