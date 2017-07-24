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24 июля 2017
18:10  24 июля 2017 0

В Швейцарии мужчина с бензопилой напал на прохожих. ФОТО

Мужчину с бензопилой разыскивает полицияФото: depositphotos.com

В Швейцарии неизвестный с бензопилой напал на людей. Массовая резня произошла в городе Шаффхаузене возле ресторана «Макдоналдс».

Во время нападения мужчина ранил пять человек, двое получили серьезные травмы. Все они находятся в больнице. Полицейские заявляют, что атака незнакомца не является терактом. Сейчас район, где случилось ЧП, перекрыт. Местных жителей просят не подходить близко к месту происшествия, передает РИА «Новости».

Мужчине удалось скрыться на белом Volkswagen Caddy, сейчас его разыскивают. По приметам, которые описали очевидцы события, нападавший был высокого роста (около 1,90 м), на голове залысины. Кроме того, люди говорят о «болезненной внешности» предполагаемого преступника, сообщает Life.ru. Полиции удалось установить личность злоумышленника, однако имя его правоохранители не называют, передает «Национальная служба новостей».

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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