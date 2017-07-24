Ученые нашли в популярных продуктах опасный канцероген, вызывающий рак

Европейские ученые обнаружили в картофеле, пшенице и кофе акриламид, который вызывает рак. Канцероген образуется при взаимодействии аспарагиновой кислоты с некоторыми сахарами.
«Акриламид в значительных количествах содержится в продуктах питания и напитках, которые готовят при температуре 120°С и выше из картофеля, овса, пшеницы, ржи, кофе и ячменя», — сообщил вице-президент РАЕН Валерий Петросян.
Президент Европейского совета Дональд Туск собирается подписать документ, который призовет европейцев отказаться от этих продуктов и перейти на южноамериканскую кукурузу и азиатский рис, передает RT.