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24 июля 2017
19:49  24 июля 2017 0

Ученые нашли в популярных продуктах опасный канцероген, вызывающий рак

Овощная ярмарка Курган, картофель, овощная ярмарка
Акриламид содержится в картофелеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Европейские ученые обнаружили в картофеле, пшенице и кофе акриламид, который вызывает рак. Канцероген образуется при взаимодействии аспарагиновой кислоты с некоторыми сахарами.

«Акриламид в значительных количествах содержится в продуктах питания и напитках, которые готовят при температуре 120°С и выше из картофеля, овса, пшеницы, ржи, кофе и ячменя», — сообщил вице-президент РАЕН Валерий Петросян.

Президент Европейского совета Дональд Туск собирается подписать документ, который призовет европейцев отказаться от этих продуктов и перейти на южноамериканскую кукурузу и азиатский рис, передает RT.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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