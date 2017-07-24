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Главные новости Югры
20:27  24 июля 2017 0

Команда Комаровой создает пул лидеров общественного мнения. Чтобы югорчане поняли, кто это, будет 22 фильма

Форум Команда Югры. Сургут, единая россия, комарова наталья, Команда Югры
Фильмы покажут лидеров общественного мненияФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО заказали создание 22 фильмов, посвященных современным деятелям Югры. Планируется выделить по одному герою в каждом югорском муниципалитете. Об этом в понедельник, 24 июля, рассказала «URA.RU» начальник департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры Елена Шумакова.

«Героями фильма станут люди, которые смогли изменить к лучшему жизнь того или иного муниципалитета своими социальными проектами. Истории и героев выберут сами югорчане, сбор предложений, идей, роликов будет вестись на портале „Открытый регион“», — комментирует глава департамента.

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Соответствующую работу возьмет на себя вновь создаваемое подразделение департамента связей — управления территориального маркетинга и брендинга. На данном этапе, утверждает Шумакова, процесс создания фильмов не требует затрат.

В Югре на сегодня отсутствует культура ориентирования на лидеров общественного мнения (ЛОМы), потому что спорным является вопрос — кто эти люди и в каких средах обладают авторитетом. Окружные власти для решения политических задач привлекают членов общественных организаций, аффилированных с административными структурами — сотрудников бюджетных учреждений, бизнесменов, зависящих от госконтрактов. По неофициальной версии, проект по раскрутке новых ЛОМов поможет «Белому дому» сформировать более широкий пул деятелей.

Игорь Волосин
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