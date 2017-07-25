В управление Роспотребнадзора по Челябинской области поступили первые жалобы на появление сыпи на теле после купания в озере Тургояк под Миассом. Врачи городской больницы №1 взяли пробы воды в озере, результаты будут известны через неделю.
«24 июля, к нам поступило несколько подобных обращений, в том числе и от медицинских учреждений города», — заявили «Миасскому рабочему» в Роспотребнадзоре. Главврач горбольницы №1 Миасса Александр Есин высказал сайту «Миасс онлайн» версию, что причиной кожных высыпаний может быть энтеровирусная инфекция. Причём сыпь, как правило, уже является вторичным признаком, а первоначально у пациентов появляются симптомы, похожие на ОРЗ, а затем обнаруживаются температура и кишечное расстройство.
Еще одной версией, называют церкариоз — заболевание, вызванное личинками червей, паразитирующих на водоплавающих птицах. Врачи советуют перед купанием смазывать тело маслом или жирным кремом, а, выходя на берег, насухо вытираться. Зуд могут вызывать и личинки водных насекомых, поселившихся в водорослях.
«Наконец стало жарко, все полезли в воду, а здесь такое неприятное сезонное явление, — говорит „URA.RU“ один из врачей. — Чтобы избежать высыпаний на коже, надо принимать душ после купания, он есть на оборудованных пляжах. А если душа нет, лучше протираться полотенцем, смоченном привезенной питьевой водой. Или, хотя бы, вытираться насухо».
Для отдыхающих такие последствия купания стали шоком. Озеро считается самым чистым на Урале. Но в соцсетях пишут, что подобное бывало и раньше, правда в единичных случаях.