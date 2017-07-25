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Главные новости Челябинской области
08:40  25 июля 2017 0

Врачи взяли пробы в челябинском озере, после которого появляется сыпь

Пресс-тур по Синегорью Челябинск, отдых, купание, лето, тургояк, озеро
С наступлением жары на Тургояке начались массовые купанияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В управление Роспотребнадзора по Челябинской области поступили первые жалобы на появление сыпи на теле после купания в озере Тургояк под Миассом. Врачи городской больницы №1 взяли пробы воды в озере, результаты будут известны через неделю.

«24 июля, к нам поступило несколько подобных обращений, в том числе и от медицинских учреждений города», — заявили «Миасскому рабочему» в Роспотребнадзоре. Главврач горбольницы №1 Миасса Александр Есин высказал сайту «Миасс онлайн» версию, что причиной кожных высыпаний может быть энтеровирусная инфекция. Причём сыпь, как правило, уже является вторичным признаком, а первоначально у пациентов появляются симптомы, похожие на ОРЗ, а затем обнаруживаются температура и кишечное расстройство.

Еще одной версией, называют церкариоз — заболевание, вызванное личинками червей, паразитирующих на водоплавающих птицах. Врачи советуют перед купанием смазывать тело маслом или жирным кремом, а, выходя на берег, насухо вытираться. Зуд могут вызывать и личинки водных насекомых, поселившихся в водорослях.

«Наконец стало жарко, все полезли в воду, а здесь такое неприятное сезонное явление, — говорит „URA.RU“ один из врачей. — Чтобы избежать высыпаний на коже, надо принимать душ после купания, он есть на оборудованных пляжах. А если душа нет, лучше протираться полотенцем, смоченном привезенной питьевой водой. Или, хотя бы, вытираться насухо».

Для отдыхающих такие последствия купания стали шоком. Озеро считается самым чистым на Урале. Но в соцсетях пишут, что подобное бывало и раньше, правда в единичных случаях.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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