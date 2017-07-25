08:19 25 июля 2017 0

Рекс Тиллерсон не удовлетворен работой в Белом доме Фото: wikimedia.org

Глава госдепа США Рекс Тиллерсон не хочет продолжать деятельность в Белом доме. Он разочарован и планирует оставить пост до конца года, сообщает CNN, ссылаясь на источники из окружения госсекретаря.

По данным журналистов, у чиновника возникли принципиальные разногласия с Белым домом, в том числе по вопросу новых назначений и иранской проблеме. Госсекретарь хочет повременить с отставкой до конца года, чтобы все-таки реорганизовать Государственный департамент, но два других собеседника из Вашингтона считают, что Тиллерсон может уйти раньше.

Тиллерсон- не кадровый дипломат, напоминает «Ридус». Он пришел в политику из нефтяной корпорации ExxonMobil по приглашению президент США Дональда Трампа.

Ранее из-за кадровых разногласий с Трампом пост пресс-секретаря президента США покинул Шон Спайсер.