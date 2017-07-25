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25 июля 2017
24 июля 2017
08:57  25 июля 2017 0

Вторая и третья линии «Ямал СПГ» будут пущены в строй раньше срока

Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентель, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Первая линия завода будет введена в эксплуатацию в сентябреФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«НОВАТЭК» планирует запустить вторую и третью линии «Ямал СПГ» раньше срока. Это принесет проекту дополнительную выручку в 1,4 млрд долларов, сообщает «Коммерсантъ».

Как отметил глава «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, вторая линия завода по сжижению газа будет введена на три месяца раньше плана, третья — на шесть-девять месяцев. Мощность каждой линии составит 5,5 млн тонн газа в год. Первая линия завода. По предварительным данным, первая линия будет введена в эксплуатацию в сентябре, а уже в октябре она должна дать первую партию газа для отгрузки.

«Ямал СПГ» — проект по строительству завода по сжижению газа мощностью 16,5 млн тонн на базе Южно-Тамбейского месторождения на Ямале. Запасы месторождения оцениваются в 907 млрд кубометров природного газа. Инвестиции в проект составили 27 млрд долларов. Акционерами выступают НОВАТЭК (50,1%), Total (20%), китайские CNPC (20%) и SRF (9,9%).

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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