Вторая и третья линии «Ямал СПГ» будут пущены в строй раньше срока

08:57 25 июля 2017 0

Первая линия завода будет введена в эксплуатацию в сентябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«НОВАТЭК» планирует запустить вторую и третью линии «Ямал СПГ» раньше срока. Это принесет проекту дополнительную выручку в 1,4 млрд долларов, сообщает «Коммерсантъ».

Как отметил глава «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, вторая линия завода по сжижению газа будет введена на три месяца раньше плана, третья — на шесть-девять месяцев. Мощность каждой линии составит 5,5 млн тонн газа в год. Первая линия завода. По предварительным данным, первая линия будет введена в эксплуатацию в сентябре, а уже в октябре она должна дать первую партию газа для отгрузки.

«Ямал СПГ» — проект по строительству завода по сжижению газа мощностью 16,5 млн тонн на базе Южно-Тамбейского месторождения на Ямале. Запасы месторождения оцениваются в 907 млрд кубометров природного газа. Инвестиции в проект составили 27 млрд долларов. Акционерами выступают НОВАТЭК (50,1%), Total (20%), китайские CNPC (20%) и SRF (9,9%).