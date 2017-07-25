Российские регионы озвучили сумму курортного сбора

12:45 25 июля 2017 10

Туристический налог ввели в Крыму, Краснодаре, Ставрополье и на Алтае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские регионы определились с размером курортного сбора. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Так, в Алтайском крае — на территории города-курорта Белокуриха — с туристов будут брать 30 рублей в сутки. За год таким образом планируется привлечь порядка 50 миллионов рублей.

В Крыму сумма курортного сбора составит от 25 до 35 рублей, при этом плата будет взиматься вперед — за все дни отдыха. Потенциальный доход за пять лет оценили в 16 миллиардов рублей.

В Краснодарском крае говорят о 20-30 рублях курортного сбора в день, в Ставропольском — о 30-50 рублях. А вот в Севастополе от взимания туристического налога отказались, сообщает Lenta.Ru.

Курортный сбор в России вводится с 1 мая 2018 года. Налог с туристов за пользование курортной инфраструктурой будут взимать в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Законом установлено, что размер курортного сбора не должен превышать 100 рублей с человека в сутки.