{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,82
Динамика за 2 недели
Евро 69,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 июля 2017
14:31  25 июля 2017 4

Россиянка вышла замуж за украинского маньяка, убившего 40 детей. ФОТО

Она родила от него девочку и мечтает привезти возлюбленного в РоссиюФото: телеканал ТСН

Жительница Ярославля вышла замуж за маньяка, отбывающего срок в украинской тюрьме за убийства и насилие над несовершеннолетними. Девушка родила от него дочку, планирует завести вместе с ним еще детей и хочет забрать своего 64-летнего возлюбленного в Россию.

Историю любви Елены из Ярославля и украинского маньяка Ткача показали по украинскому телеканалу ТСН. «Елена увидела Сергея Ткача по телевизору, когда он был уже за решеткой, — рассказывает Life. — На тот момент 16-летняя девушка влюбилась в него и предприняла все возможные меры, чтобы связать свою жизнь с педофилом и извращенцем».

Елена и Сергей Ткач
Фото: телеканала ТСН

Несмотря на то что ее родители были против, Елена принялась разыскивать Ткача. Спустя семь лет поисков она нашла его в колонии № 7 города Житомира. На первом свидании ей разрешили только поговорить с ним по телефону. После второго (длительного) свидания девушка забеременела, после чего они смогли зарегистрировать брак, а вскоре у пары родилась девочка, которую назвали Елизаветой.

«Теперь супруги планируют еще двоих детей и хотят уехать с ними жить на Дальний Восток», — рассказывает издание. С этим, однако, могут возникнуть проблемы: Ткач был приговорен к пожизненному сроку. В деле фигурировали 37 убийств и 8 изнасилований — сам маньяк утверждал, что счет его жертв перевалил за сотню.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров