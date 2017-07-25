Жительница Ярославля вышла замуж за маньяка, отбывающего срок в украинской тюрьме за убийства и насилие над несовершеннолетними. Девушка родила от него дочку, планирует завести вместе с ним еще детей и хочет забрать своего 64-летнего возлюбленного в Россию.
Историю любви Елены из Ярославля и украинского маньяка Ткача показали по украинскому телеканалу ТСН. «Елена увидела Сергея Ткача по телевизору, когда он был уже за решеткой, — рассказывает Life. — На тот момент 16-летняя девушка влюбилась в него и предприняла все возможные меры, чтобы связать свою жизнь с педофилом и извращенцем».
Несмотря на то что ее родители были против, Елена принялась разыскивать Ткача. Спустя семь лет поисков она нашла его в колонии № 7 города Житомира. На первом свидании ей разрешили только поговорить с ним по телефону. После второго (длительного) свидания девушка забеременела, после чего они смогли зарегистрировать брак, а вскоре у пары родилась девочка, которую назвали Елизаветой.
«Теперь супруги планируют еще двоих детей и хотят уехать с ними жить на Дальний Восток», — рассказывает издание. С этим, однако, могут возникнуть проблемы: Ткач был приговорен к пожизненному сроку. В деле фигурировали 37 убийств и 8 изнасилований — сам маньяк утверждал, что счет его жертв перевалил за сотню.