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25 июля 2017
14:59  25 июля 2017 0

Суд отказался взыскивать с оппозиционного журналиста 3 млн за глумление над жертвами катастрофы Ту-154

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Поводом для иска стали публикации Бабченко о катастрофе Ту-154 над Черным моремФото: Владимир Жабриков
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Зюзинский суд Москвы не будет взыскивать 3 миллиона рублей с журналиста Аркадия Бабченко. Таким образом, иск сотрудников телеканала «Звезда» о защите чести и достоинства остался без удовлетворения.

Поводом для иска стали публикации Бабченко в соцсети о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем, сообщает РИА «Новости».

Претензии касаются публикации Бабченко в Facebook от 25 декабря 2016 года, в которой он называет погибших в авиакатастрофе журналистов телеканала «пропагандистами» и «вербовщиками».

Сам Бабченко на процесс не явился, хотя был извещен о времени и месте заседания.

Шесть истцов — журналисты «Звезды» — требовали с Бабченко компенсацию морального вреда по 500 тысяч рублей и просили признать распространенные им сведения не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство работников «НТК «Звезда».

Самолет Ту-154 Минобороны России, летевший в Сирию, разбился в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе восемь военнослужащих, 64 сотрудника Ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих. Останки погибших и обломки лайнера были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.

Наталья Володина
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