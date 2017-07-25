Зюзинский суд Москвы не будет взыскивать 3 миллиона рублей с журналиста Аркадия Бабченко. Таким образом, иск сотрудников телеканала «Звезда» о защите чести и достоинства остался без удовлетворения.
Поводом для иска стали публикации Бабченко в соцсети о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем, сообщает РИА «Новости».
Претензии касаются публикации Бабченко в Facebook от 25 декабря 2016 года, в которой он называет погибших в авиакатастрофе журналистов телеканала «пропагандистами» и «вербовщиками».
Сам Бабченко на процесс не явился, хотя был извещен о времени и месте заседания.
Шесть истцов — журналисты «Звезды» — требовали с Бабченко компенсацию морального вреда по 500 тысяч рублей и просили признать распространенные им сведения не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство работников «НТК «Звезда».
Самолет Ту-154 Минобороны России, летевший в Сирию, разбился в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе восемь военнослужащих, 64 сотрудника Ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих. Останки погибших и обломки лайнера были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.