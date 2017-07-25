21:10 25 июля 2017 0

Закон об отмене бесплатного багажа для невозвратных билетов породил множество вопросов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Во вторник, 25 июля, члены Совета Федерации одобрили закон о возможности отмены бесплатного багажа при продаже невозвратных билетов. За документ выступили 110 сенаторов, против проголосовали 18, еще 24 воздержались. Одобренный закон позволяет авиакомпаниям самостоятельно решать, делать багаж бесплатным на невозвратных тарифах или же нет.

К принятию закона Минтранс России подготовил изменения в федеральные авиационные правила — чиновники значительно сократили нормы бесплатного провоза ручной клади.

Примечательно, что ранее комитеты СФ по экономической политике и конституционному законодательству рекомендовали отклонить правительственный законопроект об отмене обязательной нормы провоза багажа, включенного в стоимость невозвратного авиабилета.

Как новый закон изменит жизнь россиян, станут ли дешевле авиабилеты, какую ручную кладь мы сможем брать на борт и кто пролоббировал законодательные изменения — «URA.RU» вместе с экспертами отвечает на эти и другие вопросы.

Что такое невозвратные билеты?

Невозвратный тариф, как следует из названия, не предусматривает возможность сдать или обменять билет. Между тем, как отмечают опрошенные «URA.RU» эксперты, некоторые исключения все же существуют.

Новый закон призван удешевить перелеты, но верят в это не все Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Так, действующий Воздушный кодекс оговаривает, что пассажир вправе вернуть деньги за такой билет в случае «вынужденного отказа от перевозки в связи с болезнью пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, совместно следующих с ним на воздушном судне, … либо в связи со смертью члена его семьи или близкого родственника».

Однако для возврата денег понадобятся подтверждающие медицинские документы, которые необходимо предоставить авиакомпании «до окончания… времени регистрации пассажиров на указанный в билете рейс». Кроме того, пассажир вправе рассчитывать на денежное возмещение в том случае, если отказался лететь из-за задержки рейса.

Как я пойму, что покупаю именно невозвратный билет?

В поправках в Воздушный кодекс четко прописано, что авиакомпании обязаны до совершения покупки информировать потребителей о том, что речь идет именно о данной категории билета.

«Однако, как показывает практика, люди, желающие купить билет подешевле, зачастую забывать читать все условия и потом с удивлением обнаруживают, что тот или иной тариф содержит целый ряд ограничений. Но предусмотреть в законе безграмотность потребителей невозможно», — пояснил «URA.RU» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Любой ли дешевый билет считается невозвратным?

Цену билета, в соответствии с требованиями Воздушного кодекса, устанавливают сами авиакомпании. Дешевый билет, как правило, становится таковым из-за сокращения набора дополнительных сервисов. Однако это вовсе не означает, что все дешевые билеты обязательно будут невозвратными.

Далеко не каждый дешевый билет — невозвратный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как отмечает Пантелеев, со стопроцентной вероятностью можно ожидать, что в один и тот же момент времени на одно и то же направление можно будет приобрести как невозвратный билет с минимумом включенных услуг, так и более дорогой — со всеми опциями.

И опять же — специалисты советуют обязательно уточнять, о какой категории билета идет речь в каждом конкретном случае.

Как можно сегодня провозить багаж и ручную кладь?

На сегодняшний день пассажиры вправе провозить с собой бесплатно не менее десяти килограммов багажа. Однако принятые Госдумой поправки не касаются вопроса ручной клади. Ее можно провозить в пределах нормы, которую перевозчики устанавливают самостоятельно.

Так, федеральные авиационные правила уточняют только список вещей, которые можно брать сверх нормы. Эти правила сегодня намерен изменить Минтранс. Чиновники хотят зафиксировать в правилах, что перевозчик обязан принимать не менее пяти килограммов ручной клади на одного пассажира. При этом из списка в авиационных правилах хотят исключить верхнюю одежду, мобильный телефон, видеокамеру, папку для бумаг, зонт, трость, фотоаппарат, портативный компьютер, букет цветов и печатные издания для чтения в полете. Их можно будет брать в салон, но за отдельную плату. Пока эти изменения не утверждены.

Для покупателей обычных билетов действующее правило о бесплатном провозе не менее 10 килограммов багажа сохранится.

Кто выигрывает от этого закона?

В первую очередь от нового закона выигрывают авиакомпании, стремящиеся расширить клиентскую базу за счет людей, у которых не так много денег, но которые ради экономии готовы отказаться во время перелета от многих сопутствующих сервисов. Речь, конечно же, идет о лоукостерах.

Не секрет, что введение таких поправок с 2012 года лоббирует «Аэрофлот», которому они очевидно необходимы для развития лоукостера «Победа».

По данным «Аэрофлота», около 40% пассажиров «Победы» летают без багажа, именно поэтому отмена нормы позволит снизить базовую стоимость билетов на 20%.

Пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова сообщила «URA.RU», что сегодня подавляющее большинство билетов авиакомпании — невозвратные.

«Конечно, мы выступали за принятие этого закона, он работает в интересах лоукостеров и позволяет людям, летающим без багажа, не переплачивать за услугу, которой они не пользуются», — пояснила Селиванова. При этом она отметила, что после принятия закона число невозвратных билетов в «Победе», скорее всего, не возрастет.

Станут ли билеты дешевле?

Из-за принятия нового закона билеты точно не станут дешевле, утверждает генеральный директор консалтинговой фирмы «Инфомост» Борис Рыбак.

«Это большой миф, что на Западе и Европе летать дешево, а у нас — очень дорого. На самом деле в России очень дешевые билеты. Это означает только одно — дешеветь им больше просто некуда. Иначе получится, что компании начнут работать себе в убыток», — пояснил специалист.

Вместе с тем, он отметил, что закон позволит перевозчикам выставлять на продажу куда больше недорогих билетов, нежели сегодня.

Кто пролоббировал этот закон?

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов полагает, что новый закон на руку большинству авиакомпаний.

«Правда, тут речь идет о не очень красивой ситуации: думаю, что людям будут продавать вроде бы дешевые билеты, но затем „раскручивать“ их на дополнительные опции. В конечном итоге билет окажется не таким и дешевым. В случае с дорогим билетом все более понятно: там видно, что в него включено, и понятно, за что платишь», — отметил в разговоре с «URA.RU» эксперт.

Аналитик Борис Рыбак полагает, что в принятии такого закона были заинтересованы многие региональные авиакомпании.

Не отменят ли питание на борту для удешевления перелетов?

Набор опций и сервисов, сокращение которых сделает перелеты более дешевыми, не так и широк, отмечает в разговоре с «URA.RU» генеральный директор компании по продаже авиабилетов Biletix Александр Сизинцев.

Удешевление билетов неминуемо скажется на уровне сервиса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Многие авиакомпании уже перестают кормить пассажиров. Возможно, эта практика в будущем станет повсеместной», — не исключил эксперт.

В России действует норма, по которой питание и горячие напитки могут не предоставляться в полете на короткие дистанции, если пассажира уведомили об этом до покупки билета.

Однако кормить пассажиров во время длительных перелетов должны каждые четыре часа днем и каждые шесть часов ночью.

Когда начнет действовать закон?

Законопроект об отмене бесплатного багажа для невозвратных билетов во вторник, 25 июля, одобрил Совет Федерации. После этого он отправится на подпись к президенту, который и будет решать его судьбу. Спустя два месяца после официального опубликования закона он должен будет вступить в силу.