21:20 25 июля 2017 0

"Уральские авиалинии" проверит Ространснадзор Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Ространснадзор начал внеплановую проверку авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр — Вертолетные услуги», а также проверят «Россию» (входит в группу «Аэрофлот»), «Ангару» и «Якутию».

«Проверка не касается последних задержек, она связана с предыдущими вопросами, с авиабезопасностью. По согласованию с прокуратурой такая внеочередная проверка нами сегодня проводится», — цитирует главу Ространснадзора Виктора Басаргина РИА «Новости».

Как объяснили в Ространснадзоре, проверки делятся на плановые и внеплановые. График плановых на следующий год утверждается сразу до сентября и утверждается Генеральной прокуратурой. Внеплановые проверки устраиваются, если есть данные, что может возникнуть угроза жизни и здоровью людей. Только в этом случае Генпрокуратура дает добро на проведение внеплановой проверки.

«Мы работаем открыто и готовы к любым проверкам», — прокомментировала «URA.RU» Вера Гасникова, пресс-секретарь авиакомпании «Уральские авиалинии».