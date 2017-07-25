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25 июля 2017
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21:20  25 июля 2017 0

Ространснадзор начал внеплановую проверку «Уральских авиалиний» и «ЮТэйра»

Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, аэропорт, самолеты, Airbus А321
"Уральские авиалинии" проверит РостранснадзорФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Ространснадзор начал внеплановую проверку авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр — Вертолетные услуги», а также проверят «Россию» (входит в группу «Аэрофлот»), «Ангару» и «Якутию».

«Проверка не касается последних задержек, она связана с предыдущими вопросами, с авиабезопасностью. По согласованию с прокуратурой такая внеочередная проверка нами сегодня проводится», — цитирует главу Ространснадзора Виктора Басаргина РИА «Новости».

Как объяснили в Ространснадзоре, проверки делятся на плановые и внеплановые. График плановых на следующий год утверждается сразу до сентября и утверждается Генеральной прокуратурой. Внеплановые проверки устраиваются, если есть данные, что может возникнуть угроза жизни и здоровью людей. Только в этом случае Генпрокуратура дает добро на проведение внеплановой проверки.

«Мы работаем открыто и готовы к любым проверкам», — прокомментировала «URA.RU» Вера Гасникова, пресс-секретарь авиакомпании «Уральские авиалинии».

Александр Лукманов
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