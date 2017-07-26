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Главные новости Челябинской области
08:50  26 июля 2017 0

Медики назвали причину массового зуда южноуральцев на озере Тургояк

Тургояк. Озеро. Челябинск., озеро, лет, тургояк, природа урал
Пыльца падает в воду и вызывает аллергию у людей с ослабленным иммунитетомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одним из возможных факторов появления красной сыпи после купания в озере Тургояк в Челябинской области врачи назвали пыльцу от цветущих сосен. Она падает в воду и вызывает аллергию у людей с ослабленным иммунитетом. Такую версию высказал СМИ главный государственный санитарный врач по Миассу, Карабашу, Чебаркулю и Уйскому району Владимир Береснев.

Единого мнения у медиков нет. Одни говорят, что сыпь — реакция на фито- или зоопланктон. Подобные случаи были и в прошлом году. Это сезонное явление, и чтобы избежать последствий, следует обливать себя после купания взятой на пляж водопроводной водой и насухо вытираться. Другие медики говорят, что речь идет об энтеровирусной инфекции и обращают внимание на то, что дополнительным симптомом к сыпи может быть повышение температуры и расстройство желудка. Горожане считают, причина всему несанкционированные сливы в озеро, всегда считавшееся самым чистым на Урале.

Проблему признали и в Роспотребнадзоре, специалисты которого взяли из озера пробы воды, и в мэрии Миасса. Глава города Геннадий Васьков уже заявил, что, не дожидаясь результатов проб, власти позаботятся о том, чтобы на пляжах появились аншлаги с предупреждением об опасности купания.

В субботу, 29 июля, на Тургояке состоится массовое спортивное мероприятие «Заплыв чистой воды». Власти не будут его отменять, так как заплыв будет стартовать с общегородского пляжа, откуда жалоб на сыпь после купания не поступало.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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