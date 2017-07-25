14:15 25 июля 2017 0

Озеро Тургояк - одно из излюбленных мест отдыха у уральцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Купание в Тургояке, одном из красивейших озер Урала, названного за чистоту и прозрачность воды «младшим братом Байкала», могут временно запретить. Официального решения еще нет. Специалисты Роспотребнадзора только разбираются, почему водные процедуры на популярных пляжах приводят к неприятным последствиям. Купальщики тем временем готовятся к массовому заплыву.

Несмотря на то, что цены в базах отдыха на берегах Тургояка сопоставимы со стоимостью номеров в отелях Сочи, летом здравницы не пустуют. Сюда едут со всего Урала, как в отпуск, так и на уик-энд. Популярен и «дикий» туризм — в кемпингах и палатках. А для Миасса, на территории которого находится Тургояк, пляжи всегда были местами отдыха, как в выходные, так и в будни, после работы. Пару недель назад наконец установилась теплая погода, и началось активное купание. Пока еще не массовое — водоем не прогрелся.

С наступлением жары началось активное купание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Мы отдыхали на Тургояке в эти выходные, — рассказывает „URA.RU“ жительница Челябинска Наталья. — Только загорали, вода еще холодновата. И купающихся было не так много. А о том, что после купания могут быть проблемы, узнали уже потом, из СМИ».

К первым сообщениям, что после купания тело покрывается красной сыпью, отнеслись как к проявлению аллергии. Но потом, когда жалобы стали появляться чаще, а несколько человек обратились в Роспотребнадзор, отреагировали власти Миасса

— К нам поступило несколько телефонных звонков и два официальных письма от отдыхающих, которые пожаловались на кожную сыпь и зуд. В настоящий момент дано поручение взять пробы воды из Тургояка и провести соответствующие анализы, чтобы выявить причину кожной реакции искупавшихся. Мы направили запросы и в лечебные учреждения города, чтобы промониторить ситуацию и выяснить, были ли обращения к врачам, — заявил главный санитарный врач Миасса Владимир Береснев.

В управление Роспотребнадзора уже доставили пробы воды, взятые из озера врачами миасской горбольницы № 1. Результаты проб будут известны 31 июля. 29 июля в Миассе, на озере Тургояк, должен состояться первый открытый чемпионат города по плаванию «Заплыв чистой воды». Ожидается, что в массовом заплыве примут участие более 50 человек. Планов по отмене мероприятия пока нет.

В социальных сетях жители Миасса продолжают обсуждать ситуацию. «А когда-то пили прямо из озера. На базах УралАза отдыхали, в чайник наливали из озера. А сейчас войти в воду-то опасно!», «У нас из восьми человек заразилось четыре, слава Богу дети не пострадали», «Знакомые сегодня приехали с Тургояка, отдыхали пару дней там. Со взрослыми все нормально, в плане данных укусов, а вот дети в пупырках…»., — пишут пользователи на странице «Инцидент Миасс» (орфография и пунктуация авторов — ред.). Но есть те, кто уверяет, что никаких проблем после купания в Тургояке не испытывает.

Мэр Миасса Геннадий Васьков: «Мы сами заинтересованы в том, чтобы Роспотребнадзор разобрался в ситуации» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как выяснило «URA.RU», жалобы поступают, в основном, от тех, кто отдыхал на северо-восточном берегу озера. Там несколько баз, в том числе «Золотой пляж», «Фонград», «Золотые пески». Те, кто избрал местом отдыха противоположный берег, заявляют, что сыпью после купания не покрывались.

— В этой части озеро помельче, больше заводей, камышей и водорослей, — пояснил «URA.RU» один из врачей на условиях анонимности. — Долго не было тепла, а как настала жара, в водорослях стали активно размножаться личинки — зоопланктон. Их укусы мало ощутимы, но дают аллергическую реакцию. Обратите внимание на жалобы тех, кто говорит, что только в воде у зарослей постоял, и сыпь появилась. Это может быть и тот же самый церкариоз, его вызывают личинки, паразитирующие на водоплавающих птицах. Сезонное явление. Скоро пройдет. Если, конечно, сыпь не вызвана другим фактором, связанным с загрязнением озера. Эта часть Тургояка наиболее застроена. А пока единственный совет — обливаться после купания водой из бутылки и насухо обтираться. Или отказаться от купания в этой части озера совсем.

— В прошлом году были аналогичные случаи, именно с этой части берега, но единичные, — сообщил «URA.RU» мэр Миасса Геннадий Васьков. — Сейчас жалоб больше, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы Роспотребнадзор как можно быстрее разобрался в ситуации.

— А вопрос о запрете купания в этой части озера, пока не будут известны результаты проб, не ставится?

— Это достаточно сложно сделать, — признался градоначальник. — Все равно запрет соблюдать не будут. Но мы уже сегодня начнем установку аншлагов на пляжах с предупреждениями, что купание может быть опасно для здоровья.

— «Заплыв чистой воды» состоится?

— Думаю, да. Мы будем торопить Роспотребнадзор, чтобы уже к этому времени были известны результаты. И, главное, заплыв стартует с общегородского пляжа, с той части берега, откуда жалоб на проблемы после купания не поступало.

Руководители баз северо-восточной части озера от комментариев воздерживаются. Из неофициальных источников известно, что отказов от путевок нет, желающих отдохнуть меньше не стало. Но постояльцев уже предупреждают, что от купания лучше воздерживаться или обливаться после выхода из озера водой, набранной в номере.