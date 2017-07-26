00:50 26 июля 2017 0

Патриарх призвал духовенство избегать вульгаризмов при общении с молодежью Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство отказаться от вульгаризмов во время проповедей. По мнению предстоятеля РПЦ, неуместное использование молодежного сленга может подорвать авторитет церкви среди нового поколения.

«Глубоко убежден в том, что священникам прежде всего нельзя терять достоинство сана, пытаясь завоевать доверие молодых. Если священник будет проповедовать сугубо на молодежном сленге, не брезгать вульгаризмами, отпускать шутки на грани приличий, он ничего не добьется. Он добьется сиюминутных симпатий, но не сможет быть носителем христианского образа жизни и мысли», — цитирует патриарха РИА «Новости».



Кирилл подчеркнул, что молодежь при общении со священниками вовсе не стремится увидеть в них «своих парней», разговаривающих на понятном языке. По словам патриарха, молодое поколение при контактах с церковью, скорее, хочет увидеть «что-то светлое, доброе, то, чего им, может быть, в семье не хватило». Кроме того, Кирилл предостерег духовенство от менторского тона, который может оттолкнуть молодых людей.