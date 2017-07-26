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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
03:05  26 июля 2017 0

В конгрессе США приняли законопроект о санкциях против России

Клипарт. Ожирение, толстые люди, студенты на лекциях, выборы США, гаубица, баллистическая ракета, рукопожатие, флаг сша
Законопроект отправится на утверждение в Белый домФото: depositphotos.com © URA.RU

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект, предусматривающий новые санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом сообщает Reuters.

За принятие нового санкционного пакета высказались как демократы, так и республиканцы. Из 400 голосовавших лишь двое выступили против. В ближайшее время документ будет отправлен в Белый дом на утверждение. Представители администрации президента США заявили, что Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по подписанию законопроекта.

Документ предусматривает сокращение срока предоставления кредитов для российских нефтегазовых компаний с 90 дней до 60. Для банков этот период сократится с 30 дней до 14 дней. Инвестиции в приватизационные сделки в России, приносящие выгоду российским чиновникам (а также их семьям и бизнес-партнерам), не должны превышать 10 миллионов долларов, уточняет RNS.

Сергей Макеев
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