05:30 26 июля 2017 0

Apple заберет у россиян старые смартфоны на выгодных условиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания Apple позволит российским владельцам устаревших айфонов обменять их на новые с небольшой доплатой. О скором внедрении программы «trade in» уже объявили представители ведущих «М.Видео» и «Связного».

В данный момент возможность обмена уже появилась в «Связном». Уточняется, что пока такая возможность доступна лишь в 100 магазинах, но в дальнейшем услуга станет повсеместной. В свою очередь, представители «М.ВИДЕО» заявили, что проект находится в стадии согласования, сообщает РБК.

Известно, что обменe подлежат модели, не старее, чем Iphone 4. Предполагается, что приобретенные компанией смартфоны будут восстанавливаться для дальнейшей перепродажи. Точный размер скидки в каждом случае будет высчитывать специальная программа, но по предварительным оценкам, владельцы старых айфонов могут рассчитывать на скидку до 30% при покупке нового.