Самолеты-разведчики сфотографируют солнечное затмение с высоты 15 километров

09:41 26 июля 2017 0

NASA планирует получить тысячи уникальных снимков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые NASA планируют получить уникальные снимки солнечного затмения. С этой целью Американское космическое агентство отправит в небо два самолета-разведчика, которые снимут весь ход полного солнечного затмения при помощи новейших технологий.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», самолеты поднимутся на высоту 15200 метров. У них на носу будут установлены специальные камеры, способные снимать по 30 кадров в секунду.

Для съемки будут задействованы самолеты-разведчики WB-57 °F, ранее состоявшие на вооружении ВВС США. Они будут преследовать тень Луны. Таким образом, ученые надеются получить тысячи уникальных снимков, сообщает информагентство Nation News.

Полное солнечное затмение на территории США можно будет увидеть 21 августа.