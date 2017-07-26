15:28 26 июля 2017 0

Во время монтажа видео размытие сбилось в сторону и стало видно лицо школьника Фото: скриншот с видео

Глава города защитит подростка, на которого устроила охоту его команда.

Как сообщил «URA.RU» источник в администрации Невьянска, вчера, 25 июля, после разразившегося скандала с публикацией «URA.RU» о том, что в городе преследуют школьника, снявшего видео некачественного ремонта дороги, глава города провел совещание, посвященное этой ситуации. На совещании присутствовали в том числе заместитель главы по социальным вопросам Станислав Делидов и врио главы городского управления образования Наталья Бузунова. По данным инсайдера, на собрании мэр Александр Берчук заявил, что это проблема администрации города, но никак не подростка. Взрослые должны сами разобраться, как они делают ремонт, а не наказывать школьника. В прошлом Берчук сам работал директором школы, был начальником управления образования.

Школьник написал письмо главе и получил ответ Фото: «URA.RU»

«Берчук возглавил администрацию города недавно, весной этого года. А вся команда осталась от прежнего руководителя. У Берчука есть с ними конфронтация, порой кажется, что в администрации из-за этого противостояния просто саботируют работу», — рассказал «URA.RU» адвокат Николай Харченко, к которому за помощью обратился школьник.

Как сообщили в администрации города, главы Александра Берчука два дня, до пятницы, не будет. В это время его обязанности исполняет заместитель главы города по социальным вопросам Станислав Делидов. «URA.RU» удалось дозвониться до Делидова.

«Какая ситуация? У нас ничего не происходит, все это неправда. Никакой рассылки писем не было, никто никого не искал, никто никому не угрожал. Если какой-то школьник что-то говорит, то это он врет», — сказал заместитель главы города по социальным вопросам Станислав Делидов.

Между тем в распоряжение редакции была предоставлена рассылка, в которой администрация города объявила охоту на школьника. Рассылка делалась с почты специалиста по связям с общественностью Ольги Чебыкиной. В разговоре с «URA.RU» женщина отрицала, что она писала кому-либо письма о том, что идет поиск подростка. Но при этом намекнула, что по этому вопросу следует обратиться к Делидову, что он все знает. В разговоре с корреспондентами «Нового дня» Чебыкина наконец призналась, что писала письма, и опять указала, кто ей это велел: «Я просто специалист по связям с общественностью. Мне сказали отправить письмо — я отправила. Вопросы задавайте замглавы администрации по социальным вопросам Станиславу Леонидовичу Делидову».

Ранее «URA.RU» сообщило о школьнике из Невьянска, который снял на видео ремонт дороги на улице Ленина, который сопровождал комментариями о том, куда ушли деньги, выделенные на дорогу. Этот ремонт улицы ведется в городе уже целый год и конца-края не видно.

Школьник был объявлен в розыск Фото: «URA.RU»

Как сообщил агентству адвокат Николай Харченко, автор видео обратился к нему за помощью. Школьник рассказал, что его вычислили по видеозаписи, на которой иногда мелькает его лицо. Что в управлении образования ему угрожали: «Это не твое дело, куда ты лезешь, будешь плохо учиться и не сдашь ЕГЭ и так далее». А его матери пригрозили санкциями вплоть до увольнения с работы.