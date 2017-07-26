Водонаева рассказала, почему ей нельзя летать. ВИДЕО

Уроженка Тюмени, телеведущая Алена Водонаева поделилась с подписчиками своего Instagram самым большим личным страхом — аэрофобией. Девушка призналась в том, что боится летать на самолетах, несмотря на то, что в детстве проводила много времени рядом с ними.
Водонаева опубликовала зацикленное короткое видео, на котором она сидит у окна иллюминатора с отсутствующим взглядом. Она призналась, что никак не может избавиться от страха. «Я бы так хотела чаще путешествовать, но я так боюсь летать… — пишет девушка. — Мне ничего не помогло. Ни НЛП, ни психолог, ни медитации на борту, алкоголь — исключено».
Звезда также поделилась с подписчиками историей своего детства, в котором самолеты занимали не последнее место. «Мой отец, когда я была мелкая, летал. Его первое образование и работа (были связаны с самолетами — прим. „URA.RU“). Я знаю все про самолеты, с детства управляла тренажерами в аэропорту „Рощино“ г. Тюмени, поэтому когда начинают про самый безопасный вид транспорта бла бла бла, я выключаюсь от собеседника. Я сама всё знаю. Лучше многих. Но поделать ничего не могу, это мой единственный сильный страх», — рассказывает Алена.
Девушка пожелала своим фанатам побольше путешествовать и наслаждаться «нашим домом, нашей планетой».
Подписчики сочувствуют боязни Водонаевой и признаются в аналогичной фобии. «И как Вы летаете? Я сегодня лечу и мне очень страшно, хотя тоже все понимаю! Но это голова — её не выкинешь», — отвечает поклонница markova_ledencova.