В Кургане отрезанным от отопления домам поможет только Путин

В Кургане 800 семей, дома которых отапливали две котельные индивидуального предпринимателя Евгения Брагина, могут остаться без тепла. Проблему не удается разрешить, несмотря на то, что отопительный сезон уже не за горами. В ответ на запрос «URA.RU» в областном департаменте госрегулирования цен и тарифов заявили, что решить вопрос о значительном повышении тарифа, как того требует предприниматель, может только президент Владимир Путин.
«Требования не изменятся в случае передачи объектов теплоснабжения другому лицу», — говорится в письме, подписанном первым замом директора департамента Николаем Арзиным. Вариант решения проблемы с помощью передачи оборудования другому юрлицу ранее озвучивал Евгений Брагин. «Превышение предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги возможно при обращении представительного органа местного самоуправления к высшему должностному лицу Российской Федерации», — конкретизирует Арзин.
Евгений Брагин, в свою очередь, заявляет, что не намерен возобновлять работу котельных. «Я посмотрю, как они меня как физлицо понудят возобновить работу», — говорит он. Арбитражный суд по делу состоится 10 августа, администрация Кургана требует от Брагина возобновить подачу отопления.
Жители домов по ул. Гагарина, 34, а также пяти многоэтажек на ул. 9 Мая после отключения котельных оказались отрезанными от системы теплоснабжения и рискуют остаться зимой с холодными батареями. Заместитель директора департамента ЖКХ курганской мэрии Владимир Вертунов заверил жильцов с Гагарина, что их возможно в течение нескольких дней подключить к центральному отоплению. Правда, горячей воды в доме не будет.
Тянуть ветку от теплотрассы до ул. 9 Мая гораздо дальше, такой вариант Евгений Брагин называет «откровенным идиотизмом». Он отметил также, что никаких работ по ремонту и опрессовке системы на улице 9 Мая администрация города, вопреки обещаниям, не выполнила. «И департамент тарифов, и городская власть просто показывают, что им наплевать на людей», — уверен предприниматель.
Жители спорных домов заявляли «URA.RU», что готовы платить за отопление и горячую воду по общегородскому тарифу — около двух тысяч за гигакалорию, а не по утвержденному для них тарифу (1,3 тысячи рублей за гигакалорию). Евгений Брагин, напомним, утверждает, что работал себе в убыток.