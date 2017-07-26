{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 июля 2017
25 июля 2017
24 июля 2017
23 июля 2017
Главные новости Курганской области
13:23  26 июля 2017 1

В Кургане отрезанным от отопления домам поможет только Путин

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Проблему с тарифом может разрешить только Владимир ПутинФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане 800 семей, дома которых отапливали две котельные индивидуального предпринимателя Евгения Брагина, могут остаться без тепла. Проблему не удается разрешить, несмотря на то, что отопительный сезон уже не за горами. В ответ на запрос «URA.RU» в областном департаменте госрегулирования цен и тарифов заявили, что решить вопрос о значительном повышении тарифа, как того требует предприниматель, может только президент Владимир Путин.

«Требования не изменятся в случае передачи объектов теплоснабжения другому лицу», — говорится в письме, подписанном первым замом директора департамента Николаем Арзиным. Вариант решения проблемы с помощью передачи оборудования другому юрлицу ранее озвучивал Евгений Брагин. «Превышение предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги возможно при обращении представительного органа местного самоуправления к высшему должностному лицу Российской Федерации», — конкретизирует Арзин.

Евгений Брагин, в свою очередь, заявляет, что не намерен возобновлять работу котельных. «Я посмотрю, как они меня как физлицо понудят возобновить работу», — говорит он. Арбитражный суд по делу состоится 10 августа, администрация Кургана требует от Брагина возобновить подачу отопления.

Жители домов по ул. Гагарина, 34, а также пяти многоэтажек на ул. 9 Мая после отключения котельных оказались отрезанными от системы теплоснабжения и рискуют остаться зимой с холодными батареями. Заместитель директора департамента ЖКХ курганской мэрии Владимир Вертунов заверил жильцов с Гагарина, что их возможно в течение нескольких дней подключить к центральному отоплению. Правда, горячей воды в доме не будет.

Жилой дом улица Гагарина 34а.Курган, жилой дом, отопление, улица гагарина34а, обрезанная труба
Жилым домам обрезали отопление
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тянуть ветку от теплотрассы до ул. 9 Мая гораздо дальше, такой вариант Евгений Брагин называет «откровенным идиотизмом». Он отметил также, что никаких работ по ремонту и опрессовке системы на улице 9 Мая администрация города, вопреки обещаниям, не выполнила. «И департамент тарифов, и городская власть просто показывают, что им наплевать на людей», — уверен предприниматель.

Жители спорных домов заявляли «URA.RU», что готовы платить за отопление и горячую воду по общегородскому тарифу — около двух тысяч за гигакалорию, а не по утвержденному для них тарифу (1,3 тысячи рублей за гигакалорию). Евгений Брагин, напомним, утверждает, что работал себе в убыток.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров