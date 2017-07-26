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26 июля 2017
Главные новости Москвы
14:25  26 июля 2017 7

Скромный чиновник Росавиации сыграл свадьбу за полмиллиона долларов. Дни рождения он отмечает с не меньшим размахом. ФОТО

Скромная свадьба чиновникаФото: oleglurie-new.livejournal.com

Достоянием общественности стали некоторые подробности из жизни скромного чиновника Константина Махова, который до недавнего времени занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Он отвечал за аэродромный и финансово-экономический блок, а также курировал работу по реконструкции и модернизации аэропортов. Буквально месяц назад, в июне 2017 года, Махов написал заявление об отставке, которое глава ведомства без сожаления подписал. Тут-то и всплыли некоторые подробности из жизни чиновника, который за последние шесть лет официально декларировал в год от одного до 2,7 млн рублей дохода, что весьма скромно по чиновничьим доходам.

Скромная зарплата не помешала чиновнику в июне 2015 года с размахом погулять три дня на свадьбе в замке «Шато Дитер» на Лазурном берегу Франции между Каннами, Сен-Тропе и Монако. На территории замка находится большой сад с антикварными римскими скульптурами, три бассейна с подогреваемой водой, две вертолетные площадки.

На свадьбе чиновника Махова присутствовало более 100 гостей, их проживание в самом дворце и соседних элитных отелях полностью оплачивалось молодоженами. Среди приглашенных артистов была знаменитая группа Ricchi e Poveri. Согласно только официальной смете свадьба обошлась чиновнику в полмиллиона долларов: 221 тысяча евро, плюс часть в рублях и долларах США. Хотя обычно замок сдают в аренду свадьбам в среднем за два миллиона евро.

Таким образом, чтобы погулять на своей свадьбе, Махову пришлось бы пятнадцать лет копить деньги, при этом не пить и не есть. Однако чиновник не только не экономил на питании, но и другие торжества отмечал с не меньшим размахом, сообщает в своем блоге российский журналист Олег Лурье.

5 декабря 2015 года Махов праздновал свой день рождения в московском «Дюран Баре» за полмиллиона рублей. А в марте 2016-го оплатил поездку на отдых в ОАЭ почему-то со счета компании Newham Worldwide Limited (Британские Виргинские острова) в латвийском банке AS Meridian, который ранее назывался SMP Bank и являлся дочерним банком российского «СМП Банка».

Сверхдоходы Махова уже привлекали внимание правоохранительных органов. В июне 2012 года первым заместителем генпрокурора РФ Буксманом было внесено представление министру транспорта РФ Соколову об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Но тогда проверка закончилась ничем.

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Фото: oleglurie-new.livejournal.com

Александр Лукманов
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