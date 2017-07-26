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26 июля 2017
Главные новости Москвы
14:35  26 июля 2017 5

Пушков предложил ввести «санитарные санкции» против «Макдоналдса»

Макдональдс признал «Крым наш!
Большинство подписчиков сенатора просят пожалеть ресторанФото: Facebook

Сенатор Алексей Пушков предложил ввести «санитарные санкции» против «Макдоналдса». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«После нового скандала вокруг Макдоналдс мы могли бы начать с того, чтобы принять в его адрес санитарные санкции. Это не «священная корова», — заявил Пушков.

Напомним, в СМИ активно обсуждается скандал в ресторане фаст-фуда в американском штате Луизиана. Работник местного McDonald’s выложил в Сеть фотографии грязных деталей машины для изготовления мороженого и покрытого слоем жира пола.

Предложение сенатора не осталось без внимания. Большинство комментаторов не видят в McDonald’s ничего пугающего, утверждая, что российские рестораны сети быстрого питания содержатся «на уровне».

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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