Сенатор Алексей Пушков предложил ввести «санитарные санкции» против «Макдоналдса». Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«После нового скандала вокруг Макдоналдс мы могли бы начать с того, чтобы принять в его адрес санитарные санкции. Это не «священная корова», — заявил Пушков.
Напомним, в СМИ активно обсуждается скандал в ресторане фаст-фуда в американском штате Луизиана. Работник местного McDonald’s выложил в Сеть фотографии грязных деталей машины для изготовления мороженого и покрытого слоем жира пола.
Предложение сенатора не осталось без внимания. Большинство комментаторов не видят в McDonald’s ничего пугающего, утверждая, что российские рестораны сети быстрого питания содержатся «на уровне».