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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
00:14  26 июля 2017 0

«Это даже не мясо». Сотрудника McDonald’s уволили за фото с кухни ресторана

Сотрудник McDonald’s показал, в каких условиях готовят едуФОТО: informator.news

Житель американского штат Луизиана поразил пользователей соцсетей фотографиями из McDonald’s, на которых он запечатлел ужасно грязные детали от машины для изготовления мороженого и покрытый слоем жира пол. Пугающие снимки автор сделал во время работы в ресторане.

Сначала молодой человек по имени Ник выложил фотографию с деталью автомата для мороженного. На снимке видно скопившиеся сгустки темной слизи. «Если кому интересно, то вот это вылезло из автомата для мороженого», — написал Ник в своем микроблоге в Twitter.

После этого разгневанный сотрудник решил не останавливаться на фотографиях машины и выложил снимки замороженных полуфабрикатов для сэндвичей. «Свежак, прямо из морозилки. Конечно, неудивительно, что полуфабрикаты хранят в замороженном виде, я имею в виду, что это вообще не мясо», — возмущается Ник.

Фотографии прокомментировали сотрудники Макдональдса из разных уголков США. Многие из них считают, что причиной жуткой антисанитарии в конкретном ресторане является халатное отношение менеджеров. «Я работала в McDonald’s, и мы никогда до такого не доводили. Лучше б ты ее почистил, а не сливал фотографии в интернет», — отметил пользователь.

Как сообщает РИА «Новости», спустя несколько дней после публикации скандальных фотографий молодой человек был уволен из компании. Сам бывший сотрудник заявил, что изначально стремился к этому.

Сергей Макеев
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