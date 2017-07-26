00:14 26 июля 2017 0

Сотрудник McDonald’s показал, в каких условиях готовят еду ФОТО: informator.news

Житель американского штат Луизиана поразил пользователей соцсетей фотографиями из McDonald’s, на которых он запечатлел ужасно грязные детали от машины для изготовления мороженого и покрытый слоем жира пол. Пугающие снимки автор сделал во время работы в ресторане.

Сначала молодой человек по имени Ник выложил фотографию с деталью автомата для мороженного. На снимке видно скопившиеся сгустки темной слизи. «Если кому интересно, то вот это вылезло из автомата для мороженого», — написал Ник в своем микроблоге в Twitter.

После этого разгневанный сотрудник решил не останавливаться на фотографиях машины и выложил снимки замороженных полуфабрикатов для сэндвичей. «Свежак, прямо из морозилки. Конечно, неудивительно, что полуфабрикаты хранят в замороженном виде, я имею в виду, что это вообще не мясо», — возмущается Ник.

Фотографии прокомментировали сотрудники Макдональдса из разных уголков США. Многие из них считают, что причиной жуткой антисанитарии в конкретном ресторане является халатное отношение менеджеров. «Я работала в McDonald’s, и мы никогда до такого не доводили. Лучше б ты ее почистил, а не сливал фотографии в интернет», — отметил пользователь.

Как сообщает РИА «Новости», спустя несколько дней после публикации скандальных фотографий молодой человек был уволен из компании. Сам бывший сотрудник заявил, что изначально стремился к этому.