За отказ выпить депутату отгрызли ухо

В Ставрополье депутату муниципальной думы села Левокумское Матвею Абакумову друг отгрыз ухо за то, что мужчина отказался продолжить с ним пить спиртное. Перед потасовкой сельский парламентарий хотел пойти домой, чтобы привести себя в порядок к началу рабочей недели.
Посиделки с алкоголем в воскресенье вечером у народного избранника сильно затянулись и он решил оставить своего друга Назира Магомедова и отправиться отсыпаться домой перед рабочим днем, сообщает телеграм-канал Mash. Однако друг депутата не обрадовался такому развитию событий и набросился на Абакумова с кулаками.
В ходе драки нетрезвый товарищ откусил депутату часть уха. Медики госпитализировали сельского парламентария с диагнозом «травматическая ампутация ушной раковины с большим дефектом».