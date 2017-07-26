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26 июля 2017
Главные новости Москвы
16:06  26 июля 2017 2

За отказ выпить депутату отгрызли ухо

Клипарт, разное. Екатеринбург, медицинские услуги, скорая помощь
Скорая доставила народного избранника с серьезной раной в больницуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ставрополье депутату муниципальной думы села Левокумское Матвею Абакумову друг отгрыз ухо за то, что мужчина отказался продолжить с ним пить спиртное. Перед потасовкой сельский парламентарий хотел пойти домой, чтобы привести себя в порядок к началу рабочей недели.

Посиделки с алкоголем в воскресенье вечером у народного избранника сильно затянулись и он решил оставить своего друга Назира Магомедова и отправиться отсыпаться домой перед рабочим днем, сообщает телеграм-канал Mash. Однако друг депутата не обрадовался такому развитию событий и набросился на Абакумова с кулаками.

В ходе драки нетрезвый товарищ откусил депутату часть уха. Медики госпитализировали сельского парламентария с диагнозом «травматическая ампутация ушной раковины с большим дефектом».

Нина Калинина
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