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Главные новости Челябинской области
16:24  26 июля 2017 0

На пропавшей в Сатке девочке наживаются мошенники

Школьницу ищут третий деньСоциальные сети

Волонтеры, участвующие в поисках 14-летней школьницы Василины Мухаметовой, пропавшей в городе Сатка Челябинской области 24 июля, выступили со специальным заявлением.

«Дорогие граждане! В связи с информацией, поступающей в ШТАБ МОУ СОШ №40 сообщаем, что сбор денежных средств на поиски ребёнка мы не осуществляем! Убедительно просим ничего и никому не переводить», — говорится в сообщении, выставленном 26 июля, в среду, на странице поискового штаба «ВК».

Волонтеры подчеркивают, что работают добровольно и платы за свою работу не требуют. В 18 часов они собираются в школе, чтобы прочесывать окрестности Сатки. Добровольцев просят иметь при себе дождевики и фонарики. В поисках девочки задействованы волонтеры, полиция и спасатели, более 600 человек.

Василина Мухаметова пропала 24 июля. В первой половине дня ходила к лору на прием, но выйдя от врача, домой так и не вернулась. С 14 часов ее телефон уже был вне сети. Поисковики просмотрели видеокамеры с гаражей, возле которых могла пройти Василина, когда шла домой, но девочку на записях девочки не нашли.

Родные говорят, что никаких конфликтов в семье не было. Василина хорошо учится и никогда не убегала из дома. В СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Альбина Золотухина
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