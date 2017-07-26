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26 июля 2017
16:58  26 июля 2017 0

Суд не стал разблокировать счета челябинского экс-губернатора Юревича

Юревич. Челябинск, юревич михаил
Михаил Юревич все еще не может пользоваться российскими счетамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Свердловский областной суд 26 июля, в среду, не стал рассматривать жалобу адвокатов челябинского экс-губернатора Михаила Юревича, требовавших снять арест с финансовых российских счетов и личного имущества бывшего главы региона. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона, защита попросила перенести заседание, так как адвокат занят в других процессах.

Имущество и счета Михаила Юревича арестованы Ленинским райсудом в рамках расследования уголовного дела о получении взяток экс-губернатором от бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко. Позже решение об аресте счетов Юревича было принято Центральным районным судом Челябинска уже в рамках расследования нового уголовного дела.

Челябинского экс-губернатора обвиняют в получении «откатов» с контрактов на дорожное строительство. Адвокаты также подали жалобу на решение Центрального райсуда, ходатайство рассмотрят в Челябинском облсуде 31 июля.

Общая сумма взяток, инкриминируемая экс-губернатору, превышает 3,4 млрд рублей. Сам он, по словам адвокатов, находится в Лондоне на лечении. Решением Свердловского облсуда Юревич заочно арестован. Это решение адвокаты пытаются оспорить в Верховном суде РФ.

По делу Юревича проходят теща депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарита Бутакова и директор московского представительства агрохолдинга «Макфа» Андрей Чуркин. Им инкриминируется посредничество в передаче взяток бывшему главе региона. Чуркин находится в СИЗО, Бутакова — под подпиской о невыезде. Расследование уголовных дел ведет четвертое следственное управление СК РФ в Екатеринбурге.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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