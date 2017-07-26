Свердловский областной суд 26 июля, в среду, не стал рассматривать жалобу адвокатов челябинского экс-губернатора Михаила Юревича, требовавших снять арест с финансовых российских счетов и личного имущества бывшего главы региона. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона, защита попросила перенести заседание, так как адвокат занят в других процессах.
Имущество и счета Михаила Юревича арестованы Ленинским райсудом в рамках расследования уголовного дела о получении взяток экс-губернатором от бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко. Позже решение об аресте счетов Юревича было принято Центральным районным судом Челябинска уже в рамках расследования нового уголовного дела.
Челябинского экс-губернатора обвиняют в получении «откатов» с контрактов на дорожное строительство. Адвокаты также подали жалобу на решение Центрального райсуда, ходатайство рассмотрят в Челябинском облсуде 31 июля.
Общая сумма взяток, инкриминируемая экс-губернатору, превышает 3,4 млрд рублей. Сам он, по словам адвокатов, находится в Лондоне на лечении. Решением Свердловского облсуда Юревич заочно арестован. Это решение адвокаты пытаются оспорить в Верховном суде РФ.
По делу Юревича проходят теща депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарита Бутакова и директор московского представительства агрохолдинга «Макфа» Андрей Чуркин. Им инкриминируется посредничество в передаче взяток бывшему главе региона. Чуркин находится в СИЗО, Бутакова — под подпиской о невыезде. Расследование уголовных дел ведет четвертое следственное управление СК РФ в Екатеринбурге.