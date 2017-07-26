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26 июля 2017
Главные новости Москвы
20:08  26 июля 2017 0

500 детей из России оказались заложниками на зарубежном курорте

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, семья, отдых, море, веселье, океан, активный отдых, игры на воде, дети
Туроператор не оплатил перелет до домаФото: depositphotos.com © URA.RU

С болгарского курорта Бургас не могут вернуться домой около 500 российских детей. Туроператор «Аэлита Трэвел» не оплатил рейс назад, в Петербург.

25 июля оплату перелета предыдущей партии детей взял на себя консолидатор — компания «BTA». Как уточняет портал «Русская планета», на отдыхе в болгарском лагере до сих пор остается порядка 360 детей, тур для которых организовывала компания «Аэлита Трэвел».

«Перевозка детей за счёт средств турпомощи под вопросом», — сообщила радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Компания «Аэлита Трэвел» работала с 1997 года в качестве специализированного оператора по детскому отдыху. Как отмечает «Интерфакс», на прошлой неделе туроператор сообщил о приостановке своей деятельности.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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