С болгарского курорта Бургас не могут вернуться домой около 500 российских детей. Туроператор «Аэлита Трэвел» не оплатил рейс назад, в Петербург.
25 июля оплату перелета предыдущей партии детей взял на себя консолидатор — компания «BTA». Как уточняет портал «Русская планета», на отдыхе в болгарском лагере до сих пор остается порядка 360 детей, тур для которых организовывала компания «Аэлита Трэвел».
«Перевозка детей за счёт средств турпомощи под вопросом», — сообщила радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Компания «Аэлита Трэвел» работала с 1997 года в качестве специализированного оператора по детскому отдыху. Как отмечает «Интерфакс», на прошлой неделе туроператор сообщил о приостановке своей деятельности.