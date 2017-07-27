02:00 27 июля 2017 0

Павел Крашенинников оказался одним из лидеров рейтинга КПД депутатов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перед окончанием весенней сессии в Госдуме эксперты посчитали коэффициент полезного действия (КПД) депутатов. Выяснилось, что представители избирателей с Урала ведут не менее активную работу в парламенте, чем представители других регионов.

Парламентский рейтинг составлен на базе портала DEPUTAT.CLUB. Оценки народным избранникам выставлялись по качеству работы в регионах, упоминаемой в СМИ и доверию избирателей. При этом в учет не стали брать спикера Госдумы Вячеслава Володина, так как «он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом». Также из рейтинга исключены лидеры думских фракций, поскольку они не работают в регионах и являются официальными рупорами партий по должности.

Лидерами рейтинга стали депутаты-единороссы Сергей Неверов, Ирина Яровая и Петр Толстой. КПД Неверова за июль 2017 года составил 70,09 баллов, при том, что на февраль было лишь 62. При этом наибольше количество баллов (32,34) эксперты поставили ему за работу в регионе. По активности в работе с избирателями Яровая набрала больше баллов (23,31), чем Неверов (20,91), но уступила ему по работе в регионе (19,49). Кроме того, Яровую часто упоминали в СМИ (22,62) в связи с пакетом антитеррористических законов. В целом КПД депутата Яровой оценен в 69,09 баллов, тогда как полгода назад он был 63,13.

Замыкает тройку лидеров Петр Толстой, у которого коэффициент полезного действия оценен в 52,25 баллов (в феврале 39,97), наибольшее число баллов (30,68) парламентарий набрал на работе в регионе.

Уральские депутаты не отстают от лидеров рейтинга. Так, сторожил Госдумы, единоросс Павел Крашенинников, прошедший в VII созыв нижней палаты парламента от Свердловской области, в ТОП-50 рейтинга занимает пятую строку (КПД — 48,91), лишь немного уступив коллеге Ярославу Нилову (50). Крашенинников, в частности, был инициатором закона об отречении украинцев от гражданства и выдачи им российских паспортов, а также о введении уголовной ответственности за фальсификации на выборах. Уральский депутат отмечен экспертами за работу в Госдуме (18,99 — самая высокая оценка среди всех депутатов), регионе (17,62) и за медиактивность (7,24). При этом, по сравнению с февралем (49,65) КПД депутата несколько упал.

Уроженец Копейска, «эсер» Валерий Гартунг в рейтинге оказался на почетном девятом месте. Его КПД за полгода снизился с 45,2 до 44,60 баллов. Высокую оценку депутату поставили за активную работу в Госдуме (18,25) и в регионе (16,58). Валерий Гартунг весной стал усмирителем лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который устроил демарш в Госдуме и вывел свою фракцию из зала заседаний. Гартунг отметил, что самое суровое наказание, которое ждет Жириновского, это лишение слова на заседаниях сроком на один месяц.

Еще один челябинский парламентарий, запомнившийся избирателям борьбой с липовыми диссертациями, Владимир Бурматов в рейтинге занимает 34 место. Его КПД за полгода увеличился с 35,83 до 36,72 баллов. Он отмечен за работу в регионе (24,05) и доверие избирателей (6,99).

Экс-глава Перми Игорь Сапко как депутат-новичок еще только осваивает работу с избирателями и в залах парламента. Его КПД стремительно растет — 36,35 баллов против 30,38 в феврале. В рейтинге пермский народный избранник занимает 36 строку. Самую высокую отметку экспертов он получил за работу в родном Пермском крае — 24,92 балла.

Самые часто упоминаемые в СМИ депутаты — экс-глава Крыма Наталья Поклонская, посчитавшая, что ее главным долгом является борьба с фильмом Алексея Учителя «Матильда», в рейтинге заняла 37 место. Ее КПД оценен 36,06 баллов, большей частью именно за счет упоминаний в прессе (22,28). Еще один скандальный парламентарий Виталий Милонов, прославившийся законами о пропаганде гомосексуализма и педофилии среди подростков, запрете абортов, в рейтинге оказался на 41 строке. КПД в 35,5 баллов ему удалось набрать за счет работы в своем избирательном округе (13,68) и опять же по упоминаемости в СМИ (12,98).

Эксперты подчеркивают, что средний уровень работы Госдумы в целом динамично растет и является довольно высоким. Несмотря на то, что места в рейтинге изменились, почти у всех депутатов итоговый интегральный показатель вырос. «Увеличились экспертные оценки работы депутатов в регионах, что отражает изменение в подходах и качества региональной работы депутатов. То есть депутаты понимают, что в условиях смены элит и политической элитной неопределенности, а она происходит и будет происходить, после президентских выборов их будущее зависит именно от прямой работы с населением», — считают составители рейтинга.