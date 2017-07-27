Михаил Саакашвили лишился украинского гражданства после материалов, которые предоставила Киеву прокуратура Грузии. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
По словам Геращенко, грузинская сторона сообщила о ряде фактов, которые Саакашвили сознательно скрыл при получении гражданства Украины. По мнению советника главы украинской полиции, решение о выдаче украинского паспорта Саакашвили изначально было ошибочным.
«Несмотря на огромные надежды, которые на него возлагались тысячами украинцев, он не оправдал ожиданий. Ни у одного губернатора ни в одной области не было карманного прокурора области и своего начальника полиции. Однако, вместо ежедневной работы на благо Одессы и одесситов, вместо того, чтобы сделать Одесскую область локомотивом реформ — Михаил тратил время лишь на самопиар», — заявил Геращенко.
Напомним, что решение о лишении Саакашвили гражданства Украины было принято накануне президентом страны Петром Порошенко. Бывший губернатор Одесской области подчеркнул, что планирует жить в Киеве и «просто гулять по Майдану», даже не имея паспорта. По данным издания «Экономика сегодня», Саакашвили планирует приобрести недвижимость в столице Украины на деньги от продажи недвижимости в Грузии.