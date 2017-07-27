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27 июля 2017
12:34  27 июля 2017 0

Турции навсегда отказали во вступлении в Евросоюз

Керн считает, что Европа никогда «не переварит» вступление Турции в союзФото: сайт президента России

Турция никогда не вступит в Евросоюз (ЕС), заявил канцлер Австрии Кристиан Керн.

По мнению канцлера Австрии, страны Европы «не переварят» присутствие Турции в Евросоюзе, в первую очередь, по экономическим причинам. Среди других причин Керн назвал проблемы с правами человека и действия в отношении журналистов.

Анкара, по мнению политика, «перешла все красные линии» в вопросах обеспечения прав человека, а действия властей в отношении работников СМИ он считает «актами диктаторского насилия». Керн добавил, что ЕС должен честно сообщить Турции, что их страна — не кандидат на вступление, передает «Федеральное агентство новостей».

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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