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Главные новости Курганской области
15:25  27 июля 2017 0

Курганцы нашли в лесу возле колонии свалку из мобильников. ФОТО

Десятки мобильных телефонов выброшены в лесу в районе просветской колониифото: группа "Типичный Курган" во "Вконтакте"

Жители Кургана обнаружили в лесу свалку старых мобильных телефонов. Фотографии россыпи мобильников размещены в группе «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте».

На фото видны десятки телефонов разных моделей, некоторые из них повреждены. В комментариях горожане отмечают, что видели мобильники возле села Просвет и предполагают, что это конфискованные аппараты «с зоны» — там находится колония строгого режима № 2.

Руководитель пресс-службы УФСИН по Курганской области Руслан Бурсин заверил, что изъятые в колонии мобильные телефоны не могли попасть в лес. «Телефоны уничтожаются путем сжигания в котельной колонии. При этом ведется видеосъемка», — уточнил он.

фото: группа «Типичный Курган» во «Вконтакте»

«Ущерб окружающей среде, безусловно, будет, если повреждены литиевые аккумуляторы мобильных телефонов, — отметил эксперт группы по направлению „Экология“ Открытого правительства Сергей Завьялов в разговоре с корреспондентом „URA.RU“. — Литий хорошо растворяется в воде и с влагой проникает в почву. Степень загрязнения можно определить с помощью химического анализа. Выбрасывать батарейки и аккумуляторы недопустимо». В целом, по словам Завьялова, свалка в лесу — это незаконное размещение отходов, которым должны заинтересоваться соответствующие органы. Если аппараты не из колонии, то от «технического мусора» избавились мастерские или комиссионки, считает эксперт.

Оперативно получить комментарий в приридоохранной прокуратуре и курганском управлении Росприроднадзора по этому вопросу не удалось.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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