Жители Кургана обнаружили в лесу свалку старых мобильных телефонов. Фотографии россыпи мобильников размещены в группе «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте».
На фото видны десятки телефонов разных моделей, некоторые из них повреждены. В комментариях горожане отмечают, что видели мобильники возле села Просвет и предполагают, что это конфискованные аппараты «с зоны» — там находится колония строгого режима № 2.
Руководитель пресс-службы УФСИН по Курганской области Руслан Бурсин заверил, что изъятые в колонии мобильные телефоны не могли попасть в лес. «Телефоны уничтожаются путем сжигания в котельной колонии. При этом ведется видеосъемка», — уточнил он.
«Ущерб окружающей среде, безусловно, будет, если повреждены литиевые аккумуляторы мобильных телефонов, — отметил эксперт группы по направлению „Экология“ Открытого правительства Сергей Завьялов в разговоре с корреспондентом „URA.RU“. — Литий хорошо растворяется в воде и с влагой проникает в почву. Степень загрязнения можно определить с помощью химического анализа. Выбрасывать батарейки и аккумуляторы недопустимо». В целом, по словам Завьялова, свалка в лесу — это незаконное размещение отходов, которым должны заинтересоваться соответствующие органы. Если аппараты не из колонии, то от «технического мусора» избавились мастерские или комиссионки, считает эксперт.
Оперативно получить комментарий в приридоохранной прокуратуре и курганском управлении Росприроднадзора по этому вопросу не удалось.