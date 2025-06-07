Хорошо клевало в излучине реки
В Кургане недалеко от шоссе Тюнина рыбак поймал много карасей. Для прикормки он использовал сырок «Дружба». Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«Рыбачил на водоеме, который находится, если ехать по шоссе Тюнина, то после стройрынка по правой стороне. Клевало с шести до восьми часов утра, улов получился отличный»,— сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Курганец отметил, что карась клевал даже на кукурузу. Он добавил, что хорошо ловилась рыба на жирный пучок червя.
Рыба ловилась на приманку
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