07 июня 2025

Курганец наловил кучу рыбы возле шоссе Тюнина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хорошо клевало в излучине реки
Хорошо клевало в излучине реки Фото:

В Кургане недалеко от шоссе Тюнина рыбак поймал много карасей. Для прикормки он использовал сырок «Дружба». Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Рыбачил на водоеме, который находится, если ехать по шоссе Тюнина, то после стройрынка по правой стороне. Клевало с шести до восьми часов утра, улов получился отличный»,— сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Курганец отметил, что карась клевал даже на кукурузу. Он добавил, что хорошо ловилась рыба на жирный пучок червя. 

Рыба ловилась на приманку
Рыба ловилась на приманку
Фото:

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В Кургане недалеко от шоссе Тюнина рыбак поймал много карасей. Для прикормки он использовал сырок «Дружба». Об этом мужчина рассказал в соцсети. «Рыбачил на водоеме, который находится, если ехать по шоссе Тюнина, то после стройрынка по правой стороне. Клевало с шести до восьми часов утра, улов получился отличный»,— сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Курганец отметил, что карась клевал даже на кукурузу. Он добавил, что хорошо ловилась рыба на жирный пучок червя. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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