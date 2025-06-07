В реке утонул человек
В Шатровском округе (Курганская область) из реки Яутла водолазы-спасатели вытащили тело молодого мужчины, который утонул 7 июня. Об этом рассказали представители МЧС России и Следственного комитета.
«В реке Яутла утонул 25-летний мужчина. Тело погибшего достали 8 июня водолазы поисково-спасательной службы», — сообщается в telegram-каналах ведомств.
По предварительным данным, молодой человек утонул во время отдыха на реке. Он был там вместе с товарищами, отметили следователи.
Спасатели нашли тело в реке
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
URA.RU стало жертвой провокации — нашего редактора оговорил родной дядя, чтобы облегчить свою участь по другому делу. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!