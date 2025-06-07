07 июня 2025

Водолазы вытащили тело из курганской реки Яутла. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В реке утонул человек
В реке утонул человек Фото:

В Шатровском округе (Курганская область) из реки Яутла водолазы-спасатели вытащили тело молодого мужчины, который утонул 7 июня. Об этом рассказали представители МЧС России и Следственного комитета.

«В реке Яутла утонул 25-летний мужчина. Тело погибшего достали 8 июня водолазы поисково-спасательной службы», — сообщается в telegram-каналах ведомств.

По предварительным данным, молодой человек утонул во время отдыха на реке. Он был там вместе с товарищами, отметили следователи. 

Спасатели нашли тело в реке
Спасатели нашли тело в реке
Фото:

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В Шатровском округе (Курганская область) из реки Яутла водолазы-спасатели вытащили тело молодого мужчины, который утонул 7 июня. Об этом рассказали представители МЧС России и Следственного комитета. «В реке Яутла утонул 25-летний мужчина. Тело погибшего достали 8 июня водолазы поисково-спасательной службы», — сообщается в telegram-каналах ведомств. По предварительным данным, молодой человек утонул во время отдыха на реке. Он был там вместе с товарищами, отметили следователи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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