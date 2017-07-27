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27 июля 2017
19:57  27 июля 2017 0

В Москве орудует маньяк, который облизывает грудь и ягодицы жертв

Полиция уже задержала одного лизуна и проверяет его на причастность к другим нападениямФото: Pixabay

В полицию Москвы поступило два заявления о нападении на девушек, которые подверглись домогательству со стороны неизвестных мужчин. В обоих случаях нападавшие начинали лизать своим жертвам лицо, грудь и ягодицы.

Оба инцидента произошли в районе станции метро «Крылатское», пишет Life. В первом случае нападавшим был уроженец Узбекистана Ойбежон Тураев, которого уже задержала полиция. Он набросился на фитнес-тренера Наталью и стал облизывать ее тело.

Второй такой же случай произошел 17 июля. 20-летняя девушка Екатерина рассказала правоохранителям, что злоумышленник набросился на нее и стал лизать ее лицо. Когда она закричала, мужчина скрылся. Сейчас полиция выясняет, причастен ли к этому Тураев или в столице орудует банда маньяков-извращенцев.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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