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27 июля 2017
18:52  27 июля 2017 0

«Это перебор». Aviasales осудили за шутку про Тимати и фекалии. ФОТО

24.11.16 Золотое Яблоко. Тимати. Екатеринбург, тимати, юнусов тимур
Неизвестно, видел ли рэпер сообщение в соцсетяхФото: Алексей Колчин © URA.RU

Компания Aviasales (российский поисковик авиабилетов), известная неоднозначными методами по продвижению своего сервиса, рискует попасть в очередной конфликт. В социальных сетях смм-специалисты Aviasales опубликовали пост, который можно расценить как оскорбительный по отношению к рэперу Тимати.

«В Крыму туристы массово жалуются на плавающие в море фекалии (ФОТО)», — говорится в тексте сообщения в Twitter. При этом на снимке, иллюстрирующем новость, запечатлен выходящий из моря Тимати. Картинка на момент написания новости набрала 643 ретвита.

Пост поисковика активно обсуждается в социальной сети. Комментаторы восприняли очередной твит от компании неоднозначно. «И это постит официальный аккаунт? Вы с своём уме?» — задается вопросом пользователь под ником Заминированный тапок. «Некрасиво», — поддерживает Алексей Дзюбин. «Чё-т перебор. Вы же не МДК», — добавляет Lars.

Многие пользователи предрекают обращение в суд от империи Тимати Black Star, аккаунт которой отмечают в комментариях. Как сам Тимати воспринял пост от сервиса и видел ли он это сообщение вообще, пока неизвестно.

Валерий Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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