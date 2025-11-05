Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в кинотеатре в Абакане

В Республике Хакасия следственные органы возбудили уголовное дело в связи с ненадлежащим предоставлением услуг в одном из кинотеатров региона. Согласно версии следствия, инцидент произошел днем 3 ноября 2025 года. Во время демонстрации фильма в малом зале кинотеатра, расположенного на улице Тараса Шевченко в Абакане, несколько зрителей пострадали от воздействия бактерицидной лампы. В результате ее работы ряд посетителей, среди которых находились несовершеннолетние, получили ожоги глаз. Всем пострадавшим была предоставлена необходимая медицинская помощь. В настоящее время им назначено амбулаторное лечение. Об этом сообщает СК по Республике Хакасия.