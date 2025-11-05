Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Абакане 32 человека пострадали в кинотеатре во время сеанса

05 ноября 2025 в 15:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В кинотеатре Абакана пострадали 32 человека, произошел чрезвычайный инцидент, в результате которого травмы глаз различной степени тяжести получили 32 посетителя кинотеатра, включая 20 несовершеннолетних. Происшествие зафиксировано в кинотеатре «Наутилус» во время демонстрации кинокартины «Папины дочки». Причиной массового травмирования стало продолжительное функционирование бактерицидных ламп в зрительном зале в период киносеанса. Всем пострадавшим в настоящее время предоставляется необходимая медицинская помощь. Об этом сообщает Абакан 24.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал