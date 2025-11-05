В Абакане 32 человека пострадали в кинотеатре во время сеанса
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В кинотеатре Абакана пострадали 32 человека, произошел чрезвычайный инцидент, в результате которого травмы глаз различной степени тяжести получили 32 посетителя кинотеатра, включая 20 несовершеннолетних. Происшествие зафиксировано в кинотеатре «Наутилус» во время демонстрации кинокартины «Папины дочки». Причиной массового травмирования стало продолжительное функционирование бактерицидных ламп в зрительном зале в период киносеанса. Всем пострадавшим в настоящее время предоставляется необходимая медицинская помощь. Об этом сообщает Абакан 24.
