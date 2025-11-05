Названа новая причина, почему скончался Юрий Николаев

Онколог назвал курение причиной смерти Юрия Николаева Фото: Любимов Андрей / Агентство «Москва»

Новой возможной причиной смерти телеведущего Юрия Николаева могла стать онкология и сопутствующие осложнения, связанные с поражением носоглотки и гортани. Об этом заявил онколог Евгений Черемушкин.

«Среди онкологических проблем курение всегда стоит на первом месте. Если человек находится в длительном периоде курения, могут подключиться опухоли почек и мочевых путей», — пояснил врач в интервью изданию «Абзац». Он отметил, что канцерогены при курении особенно сильно воздействуют на верхние дыхательные пути.

Согласно объяснению специалиста, вредные вещества при курении концентрируются в области носоглотки и гортани, вызывая онкологические заболевания. Раннее начало курения значительно увеличивает риски развития патологий.

