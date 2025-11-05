Названа новая причина, почему скончался Юрий Николаев
Онколог назвал курение причиной смерти Юрия Николаева
Фото: Любимов Андрей / Агентство «Москва»
Новой возможной причиной смерти телеведущего Юрия Николаева могла стать онкология и сопутствующие осложнения, связанные с поражением носоглотки и гортани. Об этом заявил онколог Евгений Черемушкин.
«Среди онкологических проблем курение всегда стоит на первом месте. Если человек находится в длительном периоде курения, могут подключиться опухоли почек и мочевых путей», — пояснил врач в интервью изданию «Абзац». Он отметил, что канцерогены при курении особенно сильно воздействуют на верхние дыхательные пути.
Согласно объяснению специалиста, вредные вещества при курении концентрируются в области носоглотки и гортани, вызывая онкологические заболевания. Раннее начало курения значительно увеличивает риски развития патологий.
Юрий Николаев скончался 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет после продолжительной болезни легких. Телеведущий долгое время боролся с последствиями онкологического заболевания и, по данным источников, не отказался от вредных привычек, что значительно усугубило его состояние. Николаев был народным артистом России, получившим всесоюзное признание благодаря программе «Утренняя почта», которую он вел с 1974 по 2000 год.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.