Фигурант по делу о падении автобуса в реку в Петербурге отправится в колонию

Суд также удовлетворил гражданский иск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Октябрьский суд Петербурга вынес приговор по делу о падении автобуса в реку Мойку. Сотрудника транспортной компании Джахангира Халилова приговорили к пяти годам колонии за нарушение графика, приведшее к гибели семи человек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в ИК общего режима», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Дополнительно Халилову запрещено заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности услуг по перевозке пассажиров и багажа, на три года. Запрет начнет действовать после освобождения из колонии. Суд также удовлетворил гражданский иск, предъявленный к Халилову. Осужденный обязан выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Трагедия произошла в мае 2024 года на одном из центральных маршрутов Петербурга. Автобус № 262 под управлением водителя Курбонова упал в реку Мойку, что привело к гибели семи пассажиров. Еще один человек получил тяжкий вред здоровью. Причиной ДТП стала совокупность факторов, включая нарушение режима труда и отдыха водителя. Следствие установило, что Джахангир Халилов, занимавший должность ответственного за обеспечение безопасности услуг по перевозке пассажиров в ООО «Такси», не позднее 30 апреля 2024 года составил график работы водителей на май. При формировании расписания он допустил критическое нарушение трудового законодательства и правил безопасности перевозок.

Продолжение после рекламы