Фигурант по делу о падении автобуса в реку в Петербурге отправится в колонию
Суд также удовлетворил гражданский иск
Октябрьский суд Петербурга вынес приговор по делу о падении автобуса в реку Мойку. Сотрудника транспортной компании Джахангира Халилова приговорили к пяти годам колонии за нарушение графика, приведшее к гибели семи человек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в ИК общего режима», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Дополнительно Халилову запрещено заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности услуг по перевозке пассажиров и багажа, на три года. Запрет начнет действовать после освобождения из колонии. Суд также удовлетворил гражданский иск, предъявленный к Халилову. Осужденный обязан выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
Трагедия произошла в мае 2024 года на одном из центральных маршрутов Петербурга. Автобус № 262 под управлением водителя Курбонова упал в реку Мойку, что привело к гибели семи пассажиров. Еще один человек получил тяжкий вред здоровью. Причиной ДТП стала совокупность факторов, включая нарушение режима труда и отдыха водителя. Следствие установило, что Джахангир Халилов, занимавший должность ответственного за обеспечение безопасности услуг по перевозке пассажиров в ООО «Такси», не позднее 30 апреля 2024 года составил график работы водителей на май. При формировании расписания он допустил критическое нарушение трудового законодательства и правил безопасности перевозок.
Халилов установил водителю Курбонову рабочие смены на 9 и 10 мая 2024 года с грубым нарушением требований безопасности. Между сменами не было предоставлено обязательное время для отдыха, которое по закону должно составлять не менее 11 часов. Это нарушение привело к переутомлению водителя и, как следствие, к потере контроля над транспортным средством. В ходе судебного разбирательства Халилов занял противоречивую позицию. Он признал, что действительно совершил ошибку при составлении графика работы водителей, объяснив это человеческим фактором. Однако фигурант категорически отказался брать на себя вину за смертельное ДТП.
