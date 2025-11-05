Россиян и белорусов допустили до международных соревнований по конному спорту
Международная федерация конного спорта допустила спортсменов из России и Белоруссии
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Международная федерация конного спорта допустила спортсменов из России и Белоруссии до участия в командных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщила пресс-служба Федерации конного спорта России (ФКСР).
«По итогам заседания Бюро FEI, состоявшегося 4 ноября, принят ряд важнейших решений, смягчающих ограничения для россиян и белорусов: разрешить участие российских и белорусских спортсменов в командных соревнованиях под нейтральным флагом», — указано в пресс-релизе на официальном сайте ФКСР. Также были утверждены обновленные положения, регулирующие проведение турниров. Нововведения вступят в силу с начала следующего года — с 1 января 2026 года.
В марте 2022 года Международная федерация конного спорта (FEI) приняла решение о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях международного уровня в связи с началом специальной военной операции на территории Украины. В ноябре 2023 года, организация пересмотрела свою позицию и предоставила возможность принимать участие в индивидуальных дисциплинах под нейтральным флагом.
В сентябре 2024 года FEI приняла решение о приостановке участия РФ в программе финансового обеспечения допингового контроля лошадей, реализуемого за счет бюджета организации. Для урегулирования данного вопроса Федерация конного спорта России сформировала антидопинговый комитет, ключевой функцией которого стало обеспечение проведения допингового контроля среди лошадей, принимающих участие в соревнованиях по конному спорту.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.