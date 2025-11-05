Россиян и белорусов допустили до международных соревнований по конному спорту

Международная федерация конного спорта допустила спортсменов из России и Белоруссии Фото: Размик Закарян © URA.RU

Международная федерация конного спорта допустила спортсменов из России и Белоруссии до участия в командных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщила пресс-служба Федерации конного спорта России (ФКСР).

«По итогам заседания Бюро FEI, состоявшегося 4 ноября, принят ряд важнейших решений, смягчающих ограничения для россиян и белорусов: разрешить участие российских и белорусских спортсменов в командных соревнованиях под нейтральным флагом», — указано в пресс-релизе на официальном сайте ФКСР. Также были утверждены обновленные положения, регулирующие проведение турниров. Нововведения вступят в силу с начала следующего года — с 1 января 2026 года.

В марте 2022 года Международная федерация конного спорта (FEI) приняла решение о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях международного уровня в связи с началом специальной военной операции на территории Украины. В ноябре 2023 года, организация пересмотрела свою позицию и предоставила возможность принимать участие в индивидуальных дисциплинах под нейтральным флагом.

Продолжение после рекламы