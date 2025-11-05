FT: Трампу следует согласиться на предложение Путина о продлении ДСНB

Трампа призывают согласиться на предложение Путина о продлении ДСНВ Фото: Official White House / Andrea Hanks

Президенту США Дональду Трампу следует согласиться на предложение главы России Владимира Путина о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом пишет Financial Times.

«Достижение решающего прогресса в этом направлении было бы гораздо лучшим способом получить Нобелевскую премию мира, которой он так жаждет, чем снятие длительного табу на испытания оружия», — говорится в публикации издания. Там же напомнили, что срок действия договора, ограничивающего число развернутых стратегических боезарядов до 1550 единиц с каждой стороны, истекает в феврале 2026 года.

ДСНВ — двусторонний договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, носящий официальное название «Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Документ был подписан главами государств Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, а его вступление в силу состоялось в 2011 году.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. При этом глава государства добавил, что Россия примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по ДСНВ на основе анализа обстановки.

Однако в США пока не ответили на инициативу России. Как отметили в МИД РФ диалог России и США по договору не сдвинется без участия Британии и Франции, так как стороны все еще способны находить пути и методы для поддержания стратегической стабильности, передает RT.