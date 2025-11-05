В Турции возбуждено уголовное дело из-за гибели российского парапланериста

На юго-западе Турции при полете погиб российский парапланерист Грибанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правоохранители Турции возбудили уголовное дело по факту гибели российского парапланериста Вячеслава Грибанова. Сейчас ведется следствие, сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.

«В связи с информацией о гибели российского гражданина, 1988 года рождения, генконсульство установило контакт с родственниками погибшего и турецкими компетентными службами», — передают РИА Новости слова российского диппредставительства. В связи с произошедшим инцидентом было заведено уголовное производство, в настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Дипломаты уточнили, что генконсульство продолжит держать на контроле данную ситуацию и окажет необходимое содействие. Они также помогут при оформлении документов, необходимых для отправки тела погибшего россиянина на Родину.

