В Турции возбуждено уголовное дело из-за гибели российского парапланериста
На юго-западе Турции при полете погиб российский парапланерист Грибанов
Правоохранители Турции возбудили уголовное дело по факту гибели российского парапланериста Вячеслава Грибанова. Сейчас ведется следствие, сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.
«В связи с информацией о гибели российского гражданина, 1988 года рождения, генконсульство установило контакт с родственниками погибшего и турецкими компетентными службами», — передают РИА Новости слова российского диппредставительства. В связи с произошедшим инцидентом было заведено уголовное производство, в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Дипломаты уточнили, что генконсульство продолжит держать на контроле данную ситуацию и окажет необходимое содействие. Они также помогут при оформлении документов, необходимых для отправки тела погибшего россиянина на Родину.
Ранее российский парапланерист Вячеслав Грибанов погиб 3 ноября при полете в районе Фетхие провинции Мугла на юго-западе Турции. Вячеслав Грибанов был учредителем и генеральным директором нескольких строительных компаний в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Он с детства увлекался экстремальными видами спорта, в том числе туризмом, парусным спортом, прыжками с парашютом, сноубордингом, дайвингом, фрирайдом и альпинизмом.
