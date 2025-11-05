ЕС хочет создать «военный Шенген» для быстрого перемещения войск

Евросоюз планирует создать «военный Шенген» для быстрой переброски вооружений Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Страны Европейского союза (ЕС) работают над созданием «военного Шенгена», который позволит оперативно перемещать большое количество войск и военной техники через границы государств-членов. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

«Европейская комиссия представит 19 ноября документ о военной мобильности ЕС, то есть об эффективном перемещении больших объемов техники, личного состава, средств военного снабжения в странах ЕС», — сказано в сообщении. Оно прозвучало в эфире польской радиостанции.

Как сообщается, представители Еврокомиссии активно используют термин «военный Шенген», проводя аналогию с упразднением пограничного контроля при перемещении граждан. Предполагается формирование «зоны военной мобильности ЕС с унифицированными нормами и процедурами, включающей систему наземных транспортных коридоров, авиационных узлов и морских портов», что позволит «гарантировать беспрепятственную переброску вооруженных сил и военного оборудования в случае возникновения вооруженного конфликта или масштабного кризиса».

Продолжение после рекламы

Согласно информации радиостанции RMF FM, представители европейских структур выражают озабоченность состоянием транспортной инфраструктуры континента. Существующие мостовые сооружения, автомобильные магистрали и железнодорожные пути в настоящее время не соответствуют требованиям для оперативной передислокации бронетехники, воинских подразделений и материально-технических средств военного назначения.

«В случае транспортировки танков с запада на восточный фланг — эти танки могут застрять в туннелях. В сложной бюрократии, а мосты не выдержат проезда этих машин», — сообщалось в эфире RMF FM.

Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью СМИ сообщил о планах создать «военный Шенген». Это позволит войскам стран альянса свободно передвигаться между государствами. Сейчас силы НАТО сталкиваются с трудностями из-за различных национальных правил при перевозке военнослужащих, оружия и техники. Представитель альянса также заявил о необходимости заранее подготовить территорию для возможных военных действий на случай применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.