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27 июля 2017
19:43  27 июля 2017 0

Российские истребители оснастят лазером, сжигающим ракеты

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Самолет защитят от помехФото: depositphotos.com © URA.RU

В России специалисты концерна «Радиоэлектронные технологии» пообещали оснастить новые истребители шестого поколения лазерной защитой, способной сжигать головки самонаведения ракет противника.

«У нас уже есть лазерные системы защиты на самолетах и вертолетах, а сейчас мы говорим о работах в области силовых лазеров, которые будут физически разрушать головки самонаведения атакующих ракет», — рассказал советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев. Как выразился специалист, такие системы смогут «выжигать глаза ракетам».

Кроме этого, отрабатываются технологии элементов нового радара, в том числе излучателя, фотонного кристалла, приемного тракта и резонаторов, уточняет «Национальная служба новостей».

Также известно, что новый радар благодаря сверхширокополосности и огромному динамическому диапазону приемника будет надежно защищен от помех, пишет RT.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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