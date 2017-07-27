Российские истребители оснастят лазером, сжигающим ракеты

В России специалисты концерна «Радиоэлектронные технологии» пообещали оснастить новые истребители шестого поколения лазерной защитой, способной сжигать головки самонаведения ракет противника.
«У нас уже есть лазерные системы защиты на самолетах и вертолетах, а сейчас мы говорим о работах в области силовых лазеров, которые будут физически разрушать головки самонаведения атакующих ракет», — рассказал советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев. Как выразился специалист, такие системы смогут «выжигать глаза ракетам».
Кроме этого, отрабатываются технологии элементов нового радара, в том числе излучателя, фотонного кристалла, приемного тракта и резонаторов, уточняет «Национальная служба новостей».
Также известно, что новый радар благодаря сверхширокополосности и огромному динамическому диапазону приемника будет надежно защищен от помех, пишет RT.