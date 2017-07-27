Путину надоело терпеть хамство США по отношению к России

Президент России Владимир Путин считает, что невозможно постоянно терпеть хамство в отношении России и в какой-то момент приходится отвечать. Поэтому возможный ответ Кремля на новые антироссийские санкции Белого дома будет зависеть от окончательного варианта американского документа.
«Невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении нашей страны. Когда будет ответ, какой он будет, будет зависеть от того, в каком виде окончательно мы увидим тот закон, который сейчас обсуждается в сенате», — цитирует «Национальная служба новостей» слова главы государства, сказанные на совместной конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Также Путин добавил, что Кремль сожалеет по поводу того, в каком состоянии в настоящее время находятся отношения России и США, передает RT.
«Конечно, нам очень жаль. Потому что, действуя согласованно, вместе, мы гораздо более эффективно могли бы решать очень острые проблемы, которые волнуют как народ России, так и народ Соединенных Штатов», — отметил Путин.
По мнению президента, в число таких проблем попадают острые международные кризисы, борьба с терроризмом, экологические проблемы, нелегальная миграция и организованная преступность, пишет «Газета.ру».