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27 июля 2017
20:36  27 июля 2017 1

Путину надоело терпеть хамство США по отношению к России

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир
Президент сожалеет об ухудшении отношений с СШАФото: Официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Президент России Владимир Путин считает, что невозможно постоянно терпеть хамство в отношении России и в какой-то момент приходится отвечать. Поэтому возможный ответ Кремля на новые антироссийские санкции Белого дома будет зависеть от окончательного варианта американского документа.

«Невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении нашей страны. Когда будет ответ, какой он будет, будет зависеть от того, в каком виде окончательно мы увидим тот закон, который сейчас обсуждается в сенате», — цитирует «Национальная служба новостей» слова главы государства, сказанные на совместной конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Также Путин добавил, что Кремль сожалеет по поводу того, в каком состоянии в настоящее время находятся отношения России и США, передает RT.

«Конечно, нам очень жаль. Потому что, действуя согласованно, вместе, мы гораздо более эффективно могли бы решать очень острые проблемы, которые волнуют как народ России, так и народ Соединенных Штатов», — отметил Путин.

По мнению президента, в число таких проблем попадают острые международные кризисы, борьба с терроризмом, экологические проблемы, нелегальная миграция и организованная преступность, пишет «Газета.ру».

Лев Истомин
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